Ніжилися в ліжку: пес Патрон показав свою улюблену качечку, з якою спить

Пес Патрон показав фоловерам в Instagram свою улюблену іграшку – гумову жовту качечку, з якою засинає. На фото собака ніжиться у своєму ліжечку з качкою.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі Патрон розповів, що кожного вечора перед сном він дякує за все, що з ним відбулося хорошого цього дня.

"Я коли засинаю — згадую що було у цей день. Щоб прокрутити, наче плівку. І про себе промовляю: Дякую, що я прокинувся сьогодні. Дякую, що у мене була їжа. Дякую за ту жахливу курточку з рожевим матеріалом, але мені було тепленько (просто не дивлюсь на своє відображення). Дякую, що ми змогли сьогодні виконати свою роботу без втрат та травм. Дякую, що у нас є устаткування. Я зроблю все, щоб його було більше, і щоб все було безпечніше для мене і моїх колег.

Дякую за кожен коментар і лайк. Для мене це особисте, я відчуваю вашу присутність в моєму житті. Дякую, що я сьогодні вижив. Жити так чудово, незважаючи ні на що. Дякую, що сьогодні Україна існує. Дякую всім, завдяки кому я маю можливість подякувати за все. Потім я рахую Святих каченят (обов‘язкова інвентаризація перед сном), і все, бумц", - написав пес-сапер.

Нагадаємо, раніше Патрон показав підписникам домашнього мешканця, який вмостився на його лежанці.

Читайте також: