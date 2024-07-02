Ніжиться на пляжі в купальнику: дружина принца Ганноверського поділилася кадрами з відпустки

Дружина принца Крістіана Ганноверського – Александра де Осма – показала фото з відпустки у своєму Instagram.

У лютому цього року Александра та Крістіан стали батьками вдруге. Судячи з фотографій моделі, зараз вона перебуває у відпустці та ділиться зі своїми підписниками барвистими світлинами.

На одному з фото, модель позує лежачи на лежаку на пляжі. На ній купальний топ від бренду Eres, кілька золотих підвісок на шиї та сонцезахисні окуляри.

Також Александра де Осма опублікувала фото у синьо-білій максісукні та балетках, тримаючи в руках невелику червону сумку від MOI & SASS.

Нагадаємо, пара виховує трьох дітей – близнюків Ніколаса та Софію, які народилися у липні 2020 року, а також молодшу дочку Алексію, яка з'явилася на світ узимку 2024 року. Одружилася пара в Лондоні 2017 року, а зараз мешкає в Мадриді, в Іспанії.

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