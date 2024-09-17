Ніжне фото із синами: як принцеса Діана відпочивала в Іспанії

Принцеса Діана та принц Чарльз із дітьми часто гостювали в іспанської королівської родини під час літньої відпустки.

Це фото було зроблено у липні 1986 року, за десять років до розлучення Діани та Чарльза. Принцеса з синами – старшим принцом Вільямом та молодшим принцом Гаррі, якого вона тримала на руках, знімалася у фотосесії з членами іспанської королівської родини у палаці Марівент у Пальма-де-Майорці.

Принцесу Уельську зазнімковано в смугастій максісукні та туфлях-човниках на підборах. У неї фірмове укладання та сережки у вухах. Поруч із нею та її синами зображений король Іспанії Хуан Карлос I – батько короля Філіпа VI, який править нині.

Принцеса Діана та принци Гаррі та Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Діана проводила відпустку із дітьми в Іспанії. На знімках можна побачити, як принцеса весь час тримає на руках молодшого сина. Цими днями, 15 вересня, принц Гаррі, до речі, відсвяткував своє 40-річчя.

Читайте також:

Принцеса Діана з синами — Вільямом і Гаррі (11 фото)