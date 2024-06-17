Ніжні погляди Кейт та Вільяма: експертка з мови тіла розкрила правду про стосунки Уельських

Експертка з мови тіла розкрила справжню природу стосунків Кейт та Вільяма Уельських після того, як побачила, як вони поділяють романтичний момент на балконі Букінгемського палацу під час параду Trooping the Color у Лондоні.

42-річна Кейт вперше цього року постала перед публікою у розпал лікування раку та приєдналася до королівської родини, щоб відсвяткувати офіційний день народження короля Чарльза III.

Зібравшись після параду на балконі Букінгемського палацу, Кейт і Вільяма зазнімкували, коли вони ніжно дивилися одне на одного. Експертка Джуді Джеймс каже, що цей момент між Кетрін та її чоловіком дав зворушливе уявлення про їхню радість від того, що вони знову об'єдналися на публічному королівському заході.

Принц та принцеса Уельські на балконі Букінгемського палацу з дітьми / Фото: Associated Press

У коментарі Daily Mail Джуді сказала: "Найбільш зворушливий сигнал взаємної винагороди виходив від Вільяма і Кейт, коли їхні погляди нарешті зустрілися. Цей момент дав зворушливе уявлення про їхню радість знову бути разом на публіці. Зморщені очі Вільяма і зморщені м'язи навколо губ внутрішньої гордості і можливе полегшення від того, що його прекрасна дружина знову стояла поряд з ним, у той час як Кейт, яка до цього моменту помітно розслабилася, відповіла широкою усмішкою, яка демонструвала любов".

Принц і принцеса Уельські на балконі Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

За день до параду Кейт поділилася в Instagram фото та розповіла, що "досягла гарного прогресу в лікуванні", але також відверто сказала, що у неї бувають "хороші та погані дні", і, хоча вона працювала з дому, вона сказала: "Я ще не вибралася із лісу".

Підтримка громадськості справила глибоке враження на принцесу, яка сказала, що була "вражена добрими посланнями" від людей з усього світу.

Принцеса Уельська на параді Trooping the Color 2024 / Фото: Associated Press

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