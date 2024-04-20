Ніжний жест на адресу дружини Летиції: король Філіп VI зробив те, чого зазвичай не робить на публіці

Король Філіп VI та королева Летиція відвідали музей Страат для вуличного мистецтва та графіті в Амстердамі. Їх супроводжував король Віллем-Олександр та королева Максима, а також їхня старша дочка – спадкова принцеса Катаріна-Амалія.

Королева Летиція та король Філіп VI в Нідерландах з королевою Максимою, королем Віллемом-Олександром та принцесою Катаріною-Амалією / Фото: Associated Press

Коли п'ятірка позувала перед фотографами, король Іспанії стояв поруч зі своєю дружиною Летицією і обіймав її рукою за талію. Зазвичай на публіці королі та королеви не демонструють такі теплі жести одне до одного. І за королем Філіпом VI таких жестів на адресу Летиції раніше не було помічено.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Хто знає, король просто продемонстрував теплий зв'язок зі своєю королевою або ж хотів показати на публіці, що все в їхньому уже майже 20-річному шлюбі гаразд та чутки, які поширювалися в пресі про можливе розлучення пари – це просто чутки.

Король Філіп VI та королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як король Іспанії закохався у простолюдинку.

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