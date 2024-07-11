Ніжно притулилася до чоловіка: милі фото Олени та Володимира Зеленських із Білого дому

Подружжя Зеленських побувало на зустрічі союзників Північноатлантичного альянсу.
Вчора, 10 липня, президент США Джо Байден зібрав у Білому домі союзників НАТО, серед яких були і президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською.
Зеленський з'явився на заході у чорному поло із зображенням тризуба на серці.
А перша леді продемонструвала елегантний образ у чорній сукні міді з білою вставкою зверху та тонким шкіряним ремінцем на талії. Вбрання вона скомбінувала з білими туфлями на шпильках і чорним клатчем.
Свій аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами, ніжним макіяжем і цікавими сережками.
Фотографам вдалося "спіймати" милі моменти з українським президентським подружжям. Коли Зеленські стояли на балконі Блакитної кімнати, Олена ніжно притулилася головою до свого чоловіка – це було дуже зворушливо.
Поряд із ними на балконі були президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі.
Нагадаємо, Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні, поклавши квіти до меморіалу у США.
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