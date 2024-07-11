Ніжно притулилася до чоловіка: милі фото Олени та Володимира Зеленських із Білого дому

Вчора, 10 липня, президент США Джо Байден зібрав у Білому домі союзників НАТО, серед яких були і президент України Володимир Зеленський із дружиною Оленою Зеленською.

Володимир і Олена Зеленські та союзники НАТО / Фото: Associated Press

Зеленський з'явився на заході у чорному поло із зображенням тризуба на серці.

А перша леді продемонструвала елегантний образ у чорній сукні міді з білою вставкою зверху та тонким шкіряним ремінцем на талії. Вбрання вона скомбінувала з білими туфлями на шпильках і чорним клатчем.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Свій аутфіт Олена доповнила елегантною зачіскою з випущеними спереду пасмами, ніжним макіяжем і цікавими сережками.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Фотографам вдалося "спіймати" милі моменти з українським президентським подружжям. Коли Зеленські стояли на балконі Блакитної кімнати, Олена ніжно притулилася головою до свого чоловіка – це було дуже зворушливо.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Поряд із ними на балконі були президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі.

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Володимир і Олена Зеленські / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Володимир і Олена Зеленські вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні, поклавши квіти до меморіалу у США.

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