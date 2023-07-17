Ніжно привітав дружину: принцеса Беатріс та її чоловік Едо святкують третю річницю весілля

Пара одружилася в розпал пандемії коронавірусу - 17 липня 2020 року в Королівській каплиці Всіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі. На церемонії були присутні лише найближчі люди, зокрема й королева Єлизавета II та принц Філіп.

До вівтаря принцеса Беатріс йшла у вінтажній весільній сукні від Norman Hartnell своєї бабусі королеви Єлизавети II та у діамантовій тіарі своєї прабабусі королеви Марії. Єлизавета II цю тіару одягала на своє весілля з принцом Філіпом 1947 року.

Весільна сукня принцеси Беатріс / Фото: Associated Press

Сьогодні чоловік Беатріс – Едоардо – привітав кохану дружину із цим днем.

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"Вітаю найпрекраснішу дружину у світі з річницею весілля. Я так вдячний за кожну мить, яку ми прожили, за кожне випробування, яке ми подолали, і за кожну мрію, яку ми втілили разом. Я кохаю тебе більше, ніж можна сказати словами, і не можу дочекатися, щоб відсвяткувати ще багато річниць разом з тобою. Хх", — написав у своєму блогу в Instagram Едоардо, супроводивши підпис барвистими фото принцеси та її весільного букета.

Нагадаємо, 18 вересня 2021 року у подружжя народилася дочка, яку назвали Сієнна Елізабет.

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