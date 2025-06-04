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Ніжно обіймала її: Меган Маркл показала свою 4-річну доньку Лілі на нових фото
Зворушливі фотографії герцогиня опублікувала з особливого приводу.
Меган Маркл — дружина британського принца Гаррі — відсвяткувала четвертий день народження своєї дочки принцеси Лілібет. Герцогиня Сассекська опублікувала у своєму Instagram два знімки, які раніше не показувала шанувальникам.
На чорно-білих фото Меган була зазнімкована обійнявши доньку. Ймовірно, перше фото було зроблено, коли малеча народилася, а ось друге вже свіжіше і зроблено, коли пара була на відпочинку.
«З днем народження нашу прекрасну дівчинку! Чотири роки тому вона увійшла до нашого життя — і щодня стає яскравішою і кращою завдяки цьому. Дякую всім, хто посилає любов та святкує її особливий день!», — написала Меган під фото.
Хоч Меган і прикрила донькине обличчя рукою, але все одно видно, що малеча дуже схожа на Гаррі. Також Лілі успадкувала руде волосся свого батька, що було помітно на ранніх знімках герцогині.
43-річна Меган і принц 40-річний Гаррі одружилися в травні 2018 року і через рік народили свою першу дитину — сина Арчі, якому зараз 6 років. 2020 року пара відійшла від своїх королівських обов'язків у Великій Британії і переїхала в рідний штат Меган, Каліфорнію, де в червні 2021 року народилася їхня дочка Лілібет, яку вони вдома звуть Лілі.