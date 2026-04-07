Ніжний жест короля Чарльза на адресу онука принца Луї потрапив на фото: що зробив монарх
Цей момент зазнімкували фотографи, які зібралися біля каплиці Святого Георгія у Віндзорі на Великдень, щоб заскочити королівську родину, яка прямувала на службу.
Сім'я принца Вільяма і принцеси Кейт прибули першими і чекали на короля Чарльза і королеву Каміллу, як і слідує за правилами королівського протоколу, біля каплиці. Коли монарх та його дружина приїхали, то король заходячи до каплиці привітав родичів та своїх онуків, а молодшого сина Уельських – принца Луї – мило трокнувся рукою.
Такий вияв ніжності від короля Чарльза та ще й на публіці – велика рідкість. Очевидно, Його Величність, який виховувався у стриманій емоційно сім'ї, вчиться демонструвати свої почуття на адресу тих людей, яких він любить на публіці. Жест мав дуже милий вигляд, що відзначили королівські шанувальники.