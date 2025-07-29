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Ніжиться в морі: позашлюбна дочка князя Монако поділилася фото з відпустки
Дочка князя Монако — Жасмін Грейс Грімальді — насолоджується літньою відпусткою.
33-річна дівчина показала барвисті кадри у своєму блогу в Instagram, де вона ніжиться в морі, позує на пірсі у білому сарафані та зображена у чорному бікіні на скелях.
«Життя русалки обрало мене», — підписала кадри Жасмін.
Вона також показала, як вибирається з моря на яхту та плаває у кришталево чистій воді. А от де проводить свою літню відпустку — не поділилася. Її попередня поїздка була на Лазурний берег, де колись і познайомилися її батьки, можемо припустити, що Жасмін відпочиває саме там.
Нагадаємо, нещодавно ми показували вам пляжне фото княгині Грейс Келлі — бабусі Жасмін — зроблене на пляжі.