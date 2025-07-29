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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
894
Час на прочитання
1 хв

Ніжиться в морі: позашлюбна дочка князя Монако поділилася фото з відпустки

Дочка князя Монако — Жасмін Грейс Грімальді — насолоджується літньою відпусткою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Жасмін Грімальді

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

33-річна дівчина показала барвисті кадри у своєму блогу в Instagram, де вона ніжиться в морі, позує на пірсі у білому сарафані та зображена у чорному бікіні на скелях.

«Життя русалки обрало мене», — підписала кадри Жасмін.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Вона також показала, як вибирається з моря на яхту та плаває у кришталево чистій воді. А от де проводить свою літню відпустку — не поділилася. Її попередня поїздка була на Лазурний берег, де колись і познайомилися її батьки, можемо припустити, що Жасмін відпочиває саме там.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Відпочинок Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Відпочинок Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Нагадаємо, нещодавно ми показували вам пляжне фото княгині Грейс Келлі — бабусі Жасмін — зроблене на пляжі.

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

Жасмін Грімальді / © Instagram Жасмін Грімальди

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