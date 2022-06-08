"Ногою уламки ти не штовхай, з дорослими там, де безпечно гуляй": пес Патрон дав корисні поради дітям

Популярний пес-піротехнік повчає малечу правилам поводження під час прогулянки у воєнний час.
В Instagram-аккаунті популярного пса-сапера Патрона з'явилося повчальне мультиплікаційне відео із порадами для малечі, де можна гуляти і що робити, якщо ви знайшли уламки металу.
"Ти маєш, малюче, всі правила знати. У лісі чи в полі тепер не гуляти. Уважно слідкуй, куди наступати. Уламки металу у руки не брати. Зло різне буває, велике й мале, воно для життя небезпеку несе. Ногою уламки ти не штовхай, з дорослими там, де безпечно гуляй.
Будь завжди уважним – себе бережи! А мені і Михайлу лайк покажи", - говорить на відео дитячий голос від імені Патрона.
А ще пес показав своє нове фото, зроблене під час того, як він у службовому жилеті шукає міни.
"Корисний ланч. Може стати фуд-блогером? Я вам стільки корисних порад можу дати", - запитав собака у своїх фоловерів.
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