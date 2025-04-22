Норвезька королева Соня була екстрено госпіталізована: палац зробив заяву

Королева Соня / © Getty Images

Реклама

Королівська родина відпочивала у королівському шале в Сіккільсдалені, звідки королеву Соню доставили на гелікоптері до лікарні. Як повідомляє королівський палац Соня, була госпіталізована зі скаргами на задишку на Великдень.

«Її Величність королева була госпіталізована до Національного госпіталю для обстеження у зв’язку з задишкою», — йдеться в офіційному повідомленні королівського двору.

Для транспортування Соні до госпіталю було застосовано вертоліт.

Реклама

Королева Соня / © Getty Images

Нагадаємо, у січні цього року королеві Соні встановили кардіостимулятор через проблеми з нерегулярним серцебиттям. Тоді палац повідомив, що операція минула успішно. Королева повернулася до виконання своїх обов’язків.

Більше жодних новин про стан здоров’я дружини короля Гаральда V не повідомляється.

Королева Соня / © Getty Images

Зазначимо, у королівській родині Норвегії є ще одна особа, яка має хронічне захворювання легень. Нещодавно ми детальніше розповідали про проблему кронпринцеси Метте-Маріт.