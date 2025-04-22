ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Норвезька королева Соня була екстрено госпіталізована: палац зробив заяву

У норвезької королеви Соні знову виникли проблеми зі здоров’ям.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Соня

Королева Соня / © Getty Images

Королівська родина відпочивала у королівському шале в Сіккільсдалені, звідки королеву Соню доставили на гелікоптері до лікарні. Як повідомляє королівський палац Соня, була госпіталізована зі скаргами на задишку на Великдень.

«Її Величність королева була госпіталізована до Національного госпіталю для обстеження у зв’язку з задишкою», — йдеться в офіційному повідомленні королівського двору.

Для транспортування Соні до госпіталю було застосовано вертоліт.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Нагадаємо, у січні цього року королеві Соні встановили кардіостимулятор через проблеми з нерегулярним серцебиттям. Тоді палац повідомив, що операція минула успішно. Королева повернулася до виконання своїх обов’язків.

Більше жодних новин про стан здоров’я дружини короля Гаральда V не повідомляється.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Зазначимо, у королівській родині Норвегії є ще одна особа, яка має хронічне захворювання легень. Нещодавно ми детальніше розповідали про проблему кронпринцеси Метте-Маріт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie