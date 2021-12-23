Норвезька королівська родина презентувала різдвяну листівку

Норвезька королівська родина представила свою різдвяну листівку.

Фотографія була зроблена в королівському маєтку Бюгде. На фото зображений король Норвегії Гаральд I, його дружина королева Соня, старший син і спадкоємець кронпринц Гокон з дружиною кронпринцесою Метте-Марыт та їхніми дітьми – принцесою Інгрід та принцом Сверре Магнусом.

У підписі повідомляється: "Король та королева проведуть Різдво у Королівській садибі Бюгде. Святвечір буде святкуватися разом із сім'єю спадкового принца в Скаугумі".

Нагадаємо, раніше ми показували вам різдвяні листівки іспанських монархів, британських, а також бельгійських. Європейські королівські будинки готуються до Різдва, яке святкують 25 грудня.

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