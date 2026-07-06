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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
55
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Норвезька королівська родина вболівала за національну збірну на Чемпіонаті світу і показала ефектні кадри

Уся Норвегія святкує вихід національної збірної до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра та

Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра і / © Getty Images

А у норвезької королівської сім'ї подвійна радість: кронпринцеса Метте-Маріт повернулася додому після перебування в лікарні якраз вчасно, щоб відсвяткувати цю безпрецедентну перемогу своєї країни на Чемпіонаті світу разом зі своїм чоловіком, спадковим принцом Гоконом.

Кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

Кронпринц Хокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Instagram норвезької королівської родини

На знімках, опублікованих королівським палацом видно, не тільки те, що Метте-Маріт вже вдома, але й те, що вона має дуже гарний вигляд і більше не використовує кисневий апарат, до якого вона вдавалася протягом декількох місяців до пересадки легень.

«Вчорашній вечір став історичним!

Вся родина із захопленням стежила за тим, що відбувається! Король і королева, спадковий принц і принцеса з палацу, а також принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус на стадіоні в США.

Вітаємо національну збірну, тренерський штаб та Норвегію з цим фантастичним досягненням!», — написали у підписи та поділилися цілою серією фотографій та відео, показавши, як уболівали за команду всією країною.

Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принц Сверре Магнус і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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