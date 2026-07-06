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Норвезька королівська родина вболівала за національну збірну на Чемпіонаті світу і показала ефектні кадри
Уся Норвегія святкує вихід національної збірної до чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу.
А у норвезької королівської сім'ї подвійна радість: кронпринцеса Метте-Маріт повернулася додому після перебування в лікарні якраз вчасно, щоб відсвяткувати цю безпрецедентну перемогу своєї країни на Чемпіонаті світу разом зі своїм чоловіком, спадковим принцом Гоконом.
На знімках, опублікованих королівським палацом видно, не тільки те, що Метте-Маріт вже вдома, але й те, що вона має дуже гарний вигляд і більше не використовує кисневий апарат, до якого вона вдавалася протягом декількох місяців до пересадки легень.
«Вчорашній вечір став історичним!
Вся родина із захопленням стежила за тим, що відбувається! Король і королева, спадковий принц і принцеса з палацу, а також принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре Магнус на стадіоні в США.
Вітаємо національну збірну, тренерський штаб та Норвегію з цим фантастичним досягненням!», — написали у підписи та поділилися цілою серією фотографій та відео, показавши, як уболівали за команду всією країною.