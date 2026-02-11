ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
407
Час на прочитання
1 хв

Норвезька кронпринцеса Метте-Маріт отримала новий удар

52-річна норвезька кронпринцеса перепросила за свої зв’язки з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном, але проблем після цього менше не стало.

Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Минулого тижня вона офіційно перепросила перед королем Гаральдом V і королевою Сонею і висловила «глибокий жаль» після того, як її ім’я неодноразово згадувалося у нових документах у справі Епштейна, опублікованих Міністерством юстиції США.

Норвезька рада з психічного здоров’я, покровителькою якої є Метте-Маріт, оголосила про зупинення співпраці з принцесою до подальшого повідомлення. Генеральна секретарка Тове Гундерсен повідомила телеканалу NRK, що цього року вони не планують жодних «заходів чи співпраці» з Метте-Маріт, пославшись на заяву палацу про те, що вона перебуває в «складній ситуації» і їй потрібен час, щоб «прийти до тями».

«Ми вважаємо розумним, що вона має отримати цю підтримку в цій критичній та серйозній ситуації», — сказала Гундерсен. Поки що не уточнено, чи відновиться патронаж наступного року. Незабаром після публікації нових документів Метте-Маріт була швидко позбавлена статусу покровительки Фонду «Секс і суспільство», і ці викриття почали негативно впливати на її репутацію.

Нагадаємо, раніше ми докладніше розповідали про те, як зв’язок принцеси з Джеффрі Епштейном вплинув на норвезьку монархію.

Також учора вперше публічно прокоментувала стосунки із покійним педофілом шведська принцеса Софія.

