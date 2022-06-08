Норвезька принцеса виходить заміж за шамана: розглядаємо фото із заручин та каблучку

Принцеса Норвегії, дочка норвезького короля Харальда V — Марта Луїза — та шаман Дурек офіційно оголосили про свої заручини.

Шаман Дурек — духовний наставник та обдарований цілитель з Лос-Анджелеса, серед знаменитих шанувальників якого Гвінет Пелтроу, Ніна Добрев та Джеймс Ван Дер Бік.

Про заручини у вівторок пара розповіла у своїх акаунтах в Instagram.

"Вона сказала так!", — написав 47-річний Дурек у підписі під фото, на якому пара дивиться одне одному в очі. "Коли ти знаєш, що знаєш. Немає нічого кращого, ніж ясність чоловіка, що жінка, яка стоїть перед тобою, — та сама".

Принцеса також написала пост у Мережі.

"Я така щаслива оголосити, що заручена з Шаманом Дуреком, тим, хто змушує моє серце битися частіше, тим, хто бачить мене і визнає мій найвищий потенціал, хто змушує мене сміятися і з ким я можу бути вразливою. Любов перевершує і змушує нас зростати. Я така щаслива продовжувати зростати з цією прекрасною людиною.

Дякуємо всім моїм друзям та сім'ї, які були непохитними на нашому боці, і особлива подяка @hegecfossum et co за вашу щедрість і за те, що зробили наш день по-справжньому особливим”.

Король Гаральд і королева Соня, а також спадковий принц Гокон і принцеса Метте-Маріт, брат і невістка принцеси, опублікували заяви, в яких вітають пару.

Нагадаємо, принцеса Марта Луїза підтвердила свій роман із шаманом Дуреком у травні 2019 року.

Каблучку для Марти Луїзи створив ювелірний дизайнер Джой Сангаланг Сміт вона зі смарагдом та діамантами. За словами представника пари, дорогоцінний камінь був обраний, як символ безумовного кохання, сили та стійкості серця. Вибір смарагду також був даниною пошани матері принцеси Марти Луїзи, королеві Соні, яка є шанувальницею смарагдів. Камінь 3,5 карата видобуто з дотриманням етичних норм у Бразилії. Смарагд оточений ореолом з 19 діамантів, а лицьову сторону каблучки оточують чотири діаманти трильйонного ограновування, кожен з яких представляє чотири елементи — землю, повітря, воду та вогонь.

Заручна каблучка принцеси Марти Луїзи / Фото: instagram.com/communionbyjoy

Читайте також: