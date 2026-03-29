Норвезька принцеса була госпіталізована до клініки: що відомо

Принцеса Астрід / © Getty Images

Як повідомляє норвезька газета Se og Hør, 94-річна принцеса Астрід була госпіталізована до Осло після тривалої хвороби. Поки що жодних конкретних подробиць про її стан чи точну причину госпіталізації не повідомляється. Офіційної заяви від королівського дому Норвегії, який, як завжди, виявляє обачність у подібних ситуаціях, також не надходило.

Відомо, що король Гаральд V та королева Соня відвідали принцесу Астрід у лікарні після її госпіталізації. Цей жест відображає стурбованість усередині сім’ї.

Як ми вже згадували, принцеса Астрід мала бути присутньою на урочистій вечері в Королівському палаці 24 березня, організований для короля Бельгії Філіпа та його дружини королеви Матильди. Але, в результаті вона не змогла бути присутньою. Королівський палац пояснив її відсутність хворобою, не надавши додаткових подробиць.

Нагадаємо, відносно нещодавно був госпіталізований і сам король Гаральд V, це сталося під час його відпустки на Тенеріфе. Причиною його госпіталізації стала інфекція, але в лікарні монарх провів лише кілька днів і незабаром був виписаний.

Король Харальд V та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

У норвезькій королівській родині зараз уся увага зосереджена на кронпринцесі Метте-Маріт. Її здоров’я погіршується через хронічний фіброз легень і передбачається, що принцесі потрібна буде пересадка легень.