Норвезька принцеса Інгрід Олександра "божеволіє" через сімейну кризу

Норвезька королівська родина переживає серйозну кризу і майбутня королева та спадкоємиця престолу — принцеса Інгрід Олександра — не залишилася осторонь.

Принцеса Ігрід Олександра

Принцеса Ігрід Олександра / © Getty Images

Нещодавно вона поїхала до Сіднея, де навчається в університеті, але події на її батьківщині, пов'язані з арештом її старшого брата Маріуса Хойбі, а також з подробицями особистого спілкування її матері Метте-Маріт з покійним педофілом Джеффрі Епштейном, серйозно хвилюють юну принцесу.

Інгрід Олександра веде особистий акаунт у Instagram, де має близько 800 підписників. І днями дівчина опублікувала там, як пише vanitatis з посиланням на норвезькі видання, особистий пост, в якому сказала, що «просто божеволіє».

Кронпринц Гокон, принцеса Інгрід Олександра і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

«Йдеться не тільки про Маріуса, маму, тата чи Магнуса. Це особисті нападки, які можуть бути спрямовані проти будь-кого, але часто вони зачіпають нас. Я вирішила опублікувати це тут, тому що божеволію. Коли ж цьому настане кінець?» — написала принцеса, сподіваючись, що її пост не опиниться поза її особистим блогом.

Досі Інгрід Олександра поводилася на публіці стримано, наслідуючи приклад своїх батьків та бабусі з дідусем. Минулої осені вона сказала телеканалу NRK: «Звичайно, це тяжко. І для мене, і для мами та тата, і для всіх, кого торкнувся цей випадок», уточнивши, однак, що не бажає «вдаватися в подробиці».

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Тим часом норвезький палац випустив чергову заяву про зв'язок кронпринцеси Метте-Маріт з Епштейном.

