- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 517
- Час на прочитання
- 1 хв
Норвезька принцеса Інгрід Олександра "божеволіє" через сімейну кризу
Норвезька королівська родина переживає серйозну кризу і майбутня королева та спадкоємиця престолу — принцеса Інгрід Олександра — не залишилася осторонь.
Нещодавно вона поїхала до Сіднея, де навчається в університеті, але події на її батьківщині, пов'язані з арештом її старшого брата Маріуса Хойбі, а також з подробицями особистого спілкування її матері Метте-Маріт з покійним педофілом Джеффрі Епштейном, серйозно хвилюють юну принцесу.
Інгрід Олександра веде особистий акаунт у Instagram, де має близько 800 підписників. І днями дівчина опублікувала там, як пише vanitatis з посиланням на норвезькі видання, особистий пост, в якому сказала, що «просто божеволіє».
«Йдеться не тільки про Маріуса, маму, тата чи Магнуса. Це особисті нападки, які можуть бути спрямовані проти будь-кого, але часто вони зачіпають нас. Я вирішила опублікувати це тут, тому що божеволію. Коли ж цьому настане кінець?» — написала принцеса, сподіваючись, що її пост не опиниться поза її особистим блогом.
Досі Інгрід Олександра поводилася на публіці стримано, наслідуючи приклад своїх батьків та бабусі з дідусем. Минулої осені вона сказала телеканалу NRK: «Звичайно, це тяжко. І для мене, і для мами та тата, і для всіх, кого торкнувся цей випадок», уточнивши, однак, що не бажає «вдаватися в подробиці».
Тим часом норвезький палац випустив чергову заяву про зв'язок кронпринцеси Метте-Маріт з Епштейном.