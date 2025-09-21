Норвезька принцеса не зможе виконувати робочі обов’язки цілий місяць: королівський палац назвав причину

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Норвезький палац підтвердив, що кронпринцеса Метте-Маріт не виконуватиме своїх обов’язків протягом місяця, оскільки проходить курс «легеневої реабілітації» у зв’язку з боротьбою з легеневим фіброзом.

«Її Королівська Високість кронпринцеса Метте-Маріт проходитиме місячний курс легеневої реабілітації в Норвегії з початку жовтня. У зв’язку з цим кронпринцеса не виконуватиме офіційних доручень у жовтні, але передбачено деякі винятки, наприклад, вечерю для представників Стортинга у Королівському палаці 23 жовтня. Кронпринцеса планує повернутися до виконання своїх офіційних обов’язків у листопаді», — йдеться у заяві палацу.

Кронпринцеса Метте-Маріт і її чоловік кронпринц Гокон / © Getty Images

Нагадаємо, від 2018 року норвезька королівська особа страждає від легеневого фіброзу — хронічного захворювання легень, при якому ушкоджується легенева тканина.

Її хвороба прогресувала від початкового діагнозу. У заяві палацу йшлося:

«У спадкової принцеси спостерігаються щоденні симптоми та нездужання, які впливають на її здатність виконувати свої обов’язки. Кронпринцесі потрібно більше відпочинку, і її розпорядок дня змінюється швидше, ніж раніше. Це означає, що зміни в її офіційному графіку можуть відбуватися частіше і в короткі терміни, ніж ми звикли». Однак у заяві також йдеться, що королівська особа, як і раніше, має «сильне бажання продовжувати працювати».