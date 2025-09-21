ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
1 хв

Норвезька принцеса не зможе виконувати робочі обов’язки цілий місяць: королівський палац назвав причину

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт на місяць відсторониться від королівських обов’язків, оскільки проходить курс реабілітації після боротьби з легеневим фіброзом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Норвезький палац підтвердив, що кронпринцеса Метте-Маріт не виконуватиме своїх обов’язків протягом місяця, оскільки проходить курс «легеневої реабілітації» у зв’язку з боротьбою з легеневим фіброзом.

«Її Королівська Високість кронпринцеса Метте-Маріт проходитиме місячний курс легеневої реабілітації в Норвегії з початку жовтня. У зв’язку з цим кронпринцеса не виконуватиме офіційних доручень у жовтні, але передбачено деякі винятки, наприклад, вечерю для представників Стортинга у Королівському палаці 23 жовтня. Кронпринцеса планує повернутися до виконання своїх офіційних обов’язків у листопаді», — йдеться у заяві палацу.

Кронпринцеса Метте-Маріт і її чоловік кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт і її чоловік кронпринц Гокон / © Getty Images

Нагадаємо, від 2018 року норвезька королівська особа страждає від легеневого фіброзу — хронічного захворювання легень, при якому ушкоджується легенева тканина.

Її хвороба прогресувала від початкового діагнозу. У заяві палацу йшлося:

«У спадкової принцеси спостерігаються щоденні симптоми та нездужання, які впливають на її здатність виконувати свої обов’язки. Кронпринцесі потрібно більше відпочинку, і її розпорядок дня змінюється швидше, ніж раніше. Це означає, що зміни в її офіційному графіку можуть відбуватися частіше і в короткі терміни, ніж ми звикли». Однак у заяві також йдеться, що королівська особа, як і раніше, має «сильне бажання продовжувати працювати».

Кронпринцеса Метте-Маріт з дочкою принцесою Інгрід Олександрою / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт з дочкою принцесою Інгрід Олександрою / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
141
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie