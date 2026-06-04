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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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104
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Норвезька принцеса перервала навчання в Сіднейському університеті через погіршення здоров’я її матері Метте-Маріт

Норвезька королівська родина зараз переживає погані часи.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра достроково завершила навчання за програмою бакалаврату в Сіднейському університеті через погіршення здоров’я її матері — кронпринцеси Метте-Маріт.

Спадкоємицю норвезького престолу сфотографували в аеропорту Сіднея, а знімками поділилося видання Daily Mail.

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт, кронпринц Гокон і принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Її мати, кронпринцеса Метте-Маріт, тяжко хвора на легеневий фіброз — виснажливе захворювання легень, яке утруднює дихання, і як нещодавно повідомив її чоловік кронпринц Гокон, стан здоров’я кронпринцеси погіршився.

Також у бабусі принцеси Інгрід Олександри — королеви Соні, якій 88 років — діагностували миготливу аритмію та серцеву недостатність, що стало важким ударом для норвезької королівської родини.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Таким чином, Інгрід Олександра, яка торік у серпні вирушила до Австралії, щоб навчатися в Сіднейському університеті та здобути ступінь бакалавра мистецтв, достроково завершила навчання.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, король Норвегії вперше публічно прокоментував стан своєї тяжко хворої невістки.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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