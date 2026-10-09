Норвезька принцеса та її чоловік-шаман подали до суду на своїх колишніх друзів

Марта Луїза та Дурек Верретт / © Getty Images

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Подружжя подало до суду на 14 осіб, включаючи зведену сестру Верретта та його колишніх ділових партнерів, за нібито завдану шкоду їхній репутації протягом останніх кількох років.

У юридичних документах, отриманих виданням People, норвезька принцеса та її чоловік заявляють, що вимагають відшкодування збитків у розмірі 80 мільйонів доларів, звинувачуючи відповідачів у наклепі та порушенні угод про конфіденційність.

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Марта Луїза та Дурек Верретт / © Getty Images

«Цей позов виник унаслідок навмисної зради довіри. Колишні близькі партнери, довірені ділові партнери, член сім'ї та інші люди, особи яких поки що не встановлено, скористалися раніше наданим їм приватним доступом і перетворили його на зброю, трансформувавши конфіденційне листування, спірні звинувачення та нібито отриману інсайдерську інформацію в скоординовану серію руйнівних публічних атак проти позивачів Верретта, його дружини принцеси Марти Луїзи та продюсерської компанії Верретта Ohana».

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Подружжя стверджує, що шкідливі дії відповідачів «почалися багато років тому і тривали та посилювалися протягом 2025 та 2026 років».

У скарзі вказуються фізичні та психічні випробування, які Марта Луїза та Верретт пережили за останні кілька місяців. 26 серпня Верретт оголосив про пересадку нирки через рік після того, як повідомив про необхідність діалізу кілька разів на тиждень.

Марта Луїза та Дурек Верретт / © Getty Images

Через кілька днів подружжя оплакувало смерть батька Марти Луїзи, короля Норвегії Гаральда, який помер у тій самій лікарні Осло, де Верретту робили операцію. Вони залишилися в Норвегії, щоб бути присутніми на похороні 9 вересня, перш ніж 14 вересня в Каліфорнії було подано позов.

Перше слухання у справі про наклеп відбудеться у Лос-Анджелесі у грудні.

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Нагадаємо, принцеса Марта Луїза раніше була одружена з покійним письменником Арі Беном, у пари три дочки: 23-річна Мод Анжеліка Бен, 21-річна Леа Ісадора Бен і 17-річна Емма Таллула Бен. Шлюб із Дуреком Верреттом став другим для Марти Луїзи.

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