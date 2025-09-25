ТСН у соціальних мережах

Суспільство
224
1 хв

Норвезька принцеса вперше зробила заяву про свою невиліковну хворобу

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт вперше за кілька років публічно заговорила про свій діагноз.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Нещодавно норвезький королівський палац заявив, що 52-річна Метте-Маріт на місяць у жовтні відсторониться від королівських обов’язків, оскільки проходить курс реабілітації після боротьби з легеневим фіброзом.

Тепер кронпринцеса вперше публічно розповіла про своє рішення очистити свій календар офіційних зобов’язань на жовтень.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Виступаючи перед пресою в Норвезькому народному музеї Метте-Маріт сказала: «Мені слід було зробити це давно, але зараз саме час. Тож я зроблю це. Тому що мені потрібно трохи більше допомоги, ніж раніше, щоб справлятися із повсякденним життям із легеневим фіброзом», — заявила вона.

Нагадаємо, раніше палац повідомляв, що кронпринцеса не виконуватиме офіційних обов’язків у жовтні, але заплановано деякі винятки, наприклад, вечерю для представників Стортинга у Королівському палаці 23 жовтня.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Діагноз легеневий фіброз було поставлено Метте-Маріт у жовтні 2018 року. Це захворювання легень, при якому легенева тканина покривається рубцями, що ускладнює нормальне функціонування цього важливого для життя органу. Лікар спеціально для Леді.ТСН пояснив, що таке легеневий фіброз, чому він виникає і як його розпізнати.

224
