Суспільство
2 хв

Норвезька принцеса виступила із заявою з приводу "незграбної" дружби з Епштейном

Дружба кронпринцеси Метте-Маріт із засудженим педофілом Джеффрі Епштейном стала предметом пильної уваги в останньому раунді розслідування.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт, яка переживає непростий період через можливу трансплантацію легень, а також суд над її старшим сином Маріусом Хойбі, який відбудеться 3 лютого, прокоментувала свою «незграбну» дружбу із засудженим педофілом Джеффрі Епштейном, який помер 2009 року.

У п'ятницю було розсекречено нові документи зі справи Епштейна, деякі з яких документують дружбу Метте-Маріт із злочинцем. Було опубліковано повідомлення, в яких вони обговорювали її сімейне життя, її зустріч із ним у його будинку у Флориді та спроби Джеффрі «пошукати дружину», пише Hello!.

Кронпринцеса Метте-Маріт із чоловіком кронпринцем Гоконом / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт із чоловіком кронпринцем Гоконом / © Associated Press

В інтерв'ю норвезької телекомпанії NRK Метте-Маріт висловила жаль з приводу того, що не вивчила його біографію і не зрозуміла, ким він був насправді.

«Джеффрі Епштейн відповідає за свої дії. Я маю взяти на себе відповідальність за те, що не перевірила біографію Епштейна належним чином і не зрозуміла досить швидко, якою людиною він був», — йдеться у заяві, наданій телеканалу. «Я глибоко шкодую про це, і це відповідальність, яку я маю взяти на себе. Я виявила недалекоглядність і шкодую, що колись контактувала з Епштейном. Це просто сором».

Вперше про зв'язки королівської особи з опальним фінансистом заговорили 2019 року, після його смерті у тюремній камері.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

У заяві, опублікованій тоді, вона сказала: «Я ніколи не мала б нічого спільного з Епштейном, якби знала про серйозність його злочинних дій. Мені слід вивчити минуле Епштейна, і я шкодую, що цього не зробила».

Також раніше шведський королівський палац опублікував заяву, підтримавши принцесу Софію, яка була знайома з опальним фінансистом та зустрічалася з ним кілька разів, коли працювала моделлю у Нью-Йорку.

