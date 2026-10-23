Норвезька спадкоємиця Інгрід Олександра з’явилася на прийомі у розкішній родинній тіарі

Принцеса Інгрід Олександра, король Хокон VIII, королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

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На вечері також були його донька - кронпринцеса Інгрід Олександра і мати - королева Соня.

Для принцеси Інгрід Олександри це була не перша галавечеря, але перша, на якій вона була присутня як спадкоємиця престолу. Дочка Гокона вирішила змінити свою звичайну тіару на ту, що має велике сімейне значення — аметистову тіару. Вона доповнила її асиметричною фіолетовою сукнею, що поєднується з дорогоцінним камінням, що прикрашає головний убір. На принцесі також були високі білі рукавички, кілька каблучок, сережки-висячки та клатч у руках.

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Принцеса Інгрід Олександра, король Гокон VIII, королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Це був перший урочистий прийом після смерті короля Гаральда V.

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Крім того, була помітна відсутність королеви Метте-Марі через проблеми зі здоров'ям. Раніше королівський Дім Норвегії повідомив, що графік королеви-консорта вільний до літа 2027 року, оскільки вона продовжує проходити реабілітацію після перенесеної пересадки легень.

Королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Кронпринцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

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