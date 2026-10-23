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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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490
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1 хв

Норвезька спадкоємиця Інгрід Олександра з’явилася на прийомі у розкішній родинній тіарі

Король Гокон VIII прийняв представників Стортінга та уряду на урочистій вечері у Королівському палаці.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Інгрід Олександра, король Хокон VIII, королева Соня

Принцеса Інгрід Олександра, король Хокон VIII, королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

На вечері також були його донька - кронпринцеса Інгрід Олександра і мати - королева Соня.

Для принцеси Інгрід Олександри це була не перша галавечеря, але перша, на якій вона була присутня як спадкоємиця престолу. Дочка Гокона вирішила змінити свою звичайну тіару на ту, що має велике сімейне значення — аметистову тіару. Вона доповнила її асиметричною фіолетовою сукнею, що поєднується з дорогоцінним камінням, що прикрашає головний убір. На принцесі також були високі білі рукавички, кілька каблучок, сережки-висячки та клатч у руках.

Принцеса Інгрід Олександра, король Гокон VIII, королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Принцеса Інгрід Олександра, король Гокон VIII, королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Це був перший урочистий прийом після смерті короля Гаральда V.

(гортайте фото праворуч)

Крім того, була помітна відсутність королеви Метте-Марі через проблеми зі здоров'ям. Раніше королівський Дім Норвегії повідомив, що графік королеви-консорта вільний до літа 2027 року, оскільки вона продовжує проходити реабілітацію після перенесеної пересадки легень.

Королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Кронпринцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

Кронпринцеса Інгрід Олександра / © instagram.com/detnorskekongehus

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