Норвезькій принцесі Метте-Маріт зробили пересадку легень: палац повідомив про її нинішній стан здоров'я

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

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Тільки сьогодні стало відомо, що її чоловік кронпринц Хокон перебудував свій графік роботи , щоб бути поряд із дружиною. А лише через кілька годин повідомили, що принцеса Метте-Марит успішно перенесла пересадку легень.

Глава пульмонологічного відділення Ріксгоспіталя, де проводилася операція, надав останні відомості про її стан здоров'я.

Кронпринцеса Метте-Марит та кронпринц Гокон / © Associated Press

«Ми надзвичайно раді, що поки що все проходить добре. Як і інші пацієнти, яким нещодавно було проведено трансплантацію, кронпринцеса залишиться в лікарні Ріксгоспіталет на наступні кілька тижнів. Це стандартна процедура для коригування її медикаментозного лікування, усунення будь-яких ускладнень та проведення реабілітації», — пояснює Аре Голм.

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«Наразі трансплантація легень минула успішно. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім членам команди, які брали участь у плануванні та проведенні операції», - заявив фахівець.

5 червня норвезький королівський дім підтвердив, що кронпринцеса включена до списку очікування на пересадку легень. Список невеликий, тому від того моменту передбачалося, що це питання часу.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Усього кількома днями раніше її дочка принцеса Інгрід Олександра також вирішила повернутися додому раніше з Австралії, де навчається у Сіднейському університеті. Пізніше палац повідомив, що принцеса перевелася на навчання до Осло за програмою обміну студентами.

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