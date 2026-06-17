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Норвезькій принцесі Метте-Маріт зробили пересадку легень: палац повідомив про її нинішній стан здоров'я
Норвезький королівський дім оголосив, що спадкова принцеса Метте-Маріт отримала пересадку легень, після того, як була включена до списку очікування відповідного органу лише кілька тижнів тому.
Тільки сьогодні стало відомо, що її чоловік кронпринц Хокон перебудував свій графік роботи , щоб бути поряд із дружиною. А лише через кілька годин повідомили, що принцеса Метте-Марит успішно перенесла пересадку легень.
Глава пульмонологічного відділення Ріксгоспіталя, де проводилася операція, надав останні відомості про її стан здоров'я.
«Ми надзвичайно раді, що поки що все проходить добре. Як і інші пацієнти, яким нещодавно було проведено трансплантацію, кронпринцеса залишиться в лікарні Ріксгоспіталет на наступні кілька тижнів. Це стандартна процедура для коригування її медикаментозного лікування, усунення будь-яких ускладнень та проведення реабілітації», — пояснює Аре Голм.
«Наразі трансплантація легень минула успішно. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб подякувати всім членам команди, які брали участь у плануванні та проведенні операції», - заявив фахівець.
5 червня норвезький королівський дім підтвердив, що кронпринцеса включена до списку очікування на пересадку легень. Список невеликий, тому від того моменту передбачалося, що це питання часу.
Усього кількома днями раніше її дочка принцеса Інгрід Олександра також вирішила повернутися додому раніше з Австралії, де навчається у Сіднейському університеті. Пізніше палац повідомив, що принцеса перевелася на навчання до Осло за програмою обміну студентами.