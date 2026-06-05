Норвезькій принцесі потрібна термінова пересадка легень: королівський палац зробив тривожну заяву

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

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Сьогодні вранці королівський будинок офіційно оголосив вкрай серйозну новину: принцесу Метте-Маріт офіційно включено до списку очікування на пересадку легень у найкоротші терміни. Прогресування її хронічного легеневого фіброзу настільки погіршилося, що лікарі вважають її життя у небезпеці та активували постійний протокол екстреної медичної допомоги в очікуванні швидкої операції.

«В результаті серйозного хронічного захворювання легень, що становить загрозу для життя, і після ретельного медичного обстеження Її Королівську Високость кронпринцесу Метте-Маріт включено до списку очікування на пересадку легень», — йдеться у заяві палацу.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Аре Голм, головний лікар і пульмонолог Ріксгоспіталя, підтвердив серйозність ситуації, заявивши, що операцію буде проведено якнайшвидше. Для уточнення технічних деталей цієї складної операції лікарня скликала екстрену пресконференцію цієї п’ятниці о 13:30.

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Медичні джерела з Фонду донорства органів зазначають, що наразі у загальнонаціональному списку очікування на цей тип трансплантації лише вісім осіб, і оскільки це одна з найскладніших операцій у сучасній медицині, принцеса має бути доступна негайно, оскільки відповідний донор може бути знайдений у будь-який момент.

Хірург-пульмонолог Арнт Фіане (ліворуч) та пульмонолог Аре Голм звертаються до преси в університетській лікарні Осло / © Getty Images

Фактично, прогресування хвороби вже було очевидним для всієї країни: у грудні стало відомо про початок підготовки до обстеження, сама Метте-Марит зізналася на телебаченні, що її здоров’я різко погіршилося восени після кількох місяців госпіталізації в Єссхаймі, а цього року її вперше побачили на публіці, яка потребувала штучної трубки.

Раніше ми повідомляли, що дочка кронпринцеси — принцеса Інгрід Олександра екстрено завершила своє навчання в Австралії і повернулася вчора до Норвегії, її заскочили в аеропорту. Завдяки програмі прискореного обміну з Університетом Осло вона пробуде в Осло наступні шість місяців, щоб бути поряд зі своєю матір’ю.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Син кронпринцеси — принц Сверре Магнус — також влаштувався в Норвегії, повернувшись із Мілана. Щодо її старшого сина Маріуса Хойбі, який перебуває під арештом в очікуванні вироку, він через свого адвоката Петара Секулича офіційно запросив тимчасове звільнення, пославшись на вкрай серйозну ситуацію, в якій опинилася його мати.

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Кронприрнцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

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