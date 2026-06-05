ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Норвезькій принцесі потрібна термінова пересадка легень: королівський палац зробив тривожну заяву

Норвезький королівський палац зробив нову заяву про стан здоров’я кронпринцеси Метте-Маріт і про те, що вона стосується до трансплантації легень.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Сьогодні вранці королівський будинок офіційно оголосив вкрай серйозну новину: принцесу Метте-Маріт офіційно включено до списку очікування на пересадку легень у найкоротші терміни. Прогресування її хронічного легеневого фіброзу настільки погіршилося, що лікарі вважають її життя у небезпеці та активували постійний протокол екстреної медичної допомоги в очікуванні швидкої операції.

«В результаті серйозного хронічного захворювання легень, що становить загрозу для життя, і після ретельного медичного обстеження Її Королівську Високость кронпринцесу Метте-Маріт включено до списку очікування на пересадку легень», — йдеться у заяві палацу.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Аре Голм, головний лікар і пульмонолог Ріксгоспіталя, підтвердив серйозність ситуації, заявивши, що операцію буде проведено якнайшвидше. Для уточнення технічних деталей цієї складної операції лікарня скликала екстрену пресконференцію цієї п’ятниці о 13:30.

Медичні джерела з Фонду донорства органів зазначають, що наразі у загальнонаціональному списку очікування на цей тип трансплантації лише вісім осіб, і оскільки це одна з найскладніших операцій у сучасній медицині, принцеса має бути доступна негайно, оскільки відповідний донор може бути знайдений у будь-який момент.

Хірург-пульмонолог Арнт Фіане (ліворуч) та пульмонолог Аре Голм звертаються до преси в університетській лікарні Осло / © Getty Images

Хірург-пульмонолог Арнт Фіане (ліворуч) та пульмонолог Аре Голм звертаються до преси в університетській лікарні Осло / © Getty Images

Фактично, прогресування хвороби вже було очевидним для всієї країни: у грудні стало відомо про початок підготовки до обстеження, сама Метте-Марит зізналася на телебаченні, що її здоров’я різко погіршилося восени після кількох місяців госпіталізації в Єссхаймі, а цього року її вперше побачили на публіці, яка потребувала штучної трубки.

Раніше ми повідомляли, що дочка кронпринцеси — принцеса Інгрід Олександра екстрено завершила своє навчання в Австралії і повернулася вчора до Норвегії, її заскочили в аеропорту. Завдяки програмі прискореного обміну з Університетом Осло вона пробуде в Осло наступні шість місяців, щоб бути поряд зі своєю матір’ю.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Син кронпринцеси — принц Сверре Магнус — також влаштувався в Норвегії, повернувшись із Мілана. Щодо її старшого сина Маріуса Хойбі, який перебуває під арештом в очікуванні вироку, він через свого адвоката Петара Секулича офіційно запросив тимчасове звільнення, пославшись на вкрай серйозну ситуацію, в якій опинилася його мати.

Кронприрнцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронприрнцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie