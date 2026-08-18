ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
64
Час на прочитання
1 хв

Норвезького короля Гаральда V госпіталізували: палац назвав причину

Норвезький королівський дім повідомив, що монарха довелося повторно госпіталізувати через скупчення рідини в організмі після лікування гемолітичної анемії в останні тижні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Король Гаральд V

Король Гаральд V / © Getty Images

Його Величність король Гаральд V знову госпіталізований, цього разу через гемолітичну анемію, захворювання крові.

«Останніми тижнями король проходив лікування кортизоном від гемолітичної анемії, захворювання крові. Це призвело до затримки рідини, яка вимагала госпіталізації. Король перебуватиме на лікарняному протягом двох тижнів. Його Королівська Високість спадковий принц виконуватиме обов'язки регента в цей період. Ми обговоримо вплив цього на офіційний порядок денний королівської сім'ї пізніше», — йдеться у заяві палацу.

Королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images

Королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images

Наразі монарха непокоїть тип анемії, що виникає при передчасному руйнуванні червоних кров'яних клітин, через що організм не здатний виробляти нові з тією ж швидкістю.

Монарх мав повернутися до своїх обов'язків цього тижня після літньої перерви, але тепер ці обов'язки візьме на себе син і спадкоємець престолу, кронпринц Гокон.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie