Норвезького короля Гаральда V госпіталізували: палац назвав причину

Король Гаральд V / © Getty Images

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Його Величність король Гаральд V знову госпіталізований, цього разу через гемолітичну анемію, захворювання крові.

«Останніми тижнями король проходив лікування кортизоном від гемолітичної анемії, захворювання крові. Це призвело до затримки рідини, яка вимагала госпіталізації. Король перебуватиме на лікарняному протягом двох тижнів. Його Королівська Високість спадковий принц виконуватиме обов'язки регента в цей період. Ми обговоримо вплив цього на офіційний порядок денний королівської сім'ї пізніше», — йдеться у заяві палацу.

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Королева Соня та король Гаральд V / © Getty Images

Наразі монарха непокоїть тип анемії, що виникає при передчасному руйнуванні червоних кров'яних клітин, через що організм не здатний виробляти нові з тією ж швидкістю.

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Монарх мав повернутися до своїх обов'язків цього тижня після літньої перерви, але тепер ці обов'язки візьме на себе син і спадкоємець престолу, кронпринц Гокон.

Кронпринц Гокон / © Getty Images

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