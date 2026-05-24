- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 114
- Час на прочитання
- 1 хв
Норвезький королівський палац повідомив про проблеми зі здоров'ям у королеви Соні
88-річна королева Норвегії Соня в останній момент відмовилася від участі в офіційних заходах через проблеми зі здоров'ям.
Стало відомо з якої причини Її Величність відмовилася від офіційного обіду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Королівському палаці Осло раніше цього тижня.
Соня була змушена в останній момент відмовитися від участі в офіційному заході через непередбачені обставини. Це сталося лише через кілька днів після того, як вона приєдналася до решти членів королівської родини на святкуванні Національного дня Норвегії.
Пізніше палац підтвердив, що причиною стала миготлива аритмія, але також відомо, що це не вплине на її майбутні заходи, пише dagbladet.no.
Наступний запланований захід королеви Соні – поїздка до Вестланду з королем Гаральдом V у період з 26 до 28 травня. Палац поки що не підтвердив, чи відбудеться ця поїздка.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що здоров'я невістки королеви - кронпринцеси Метте-Маріт погіршилося і вона з'явилася на святкуванні Національного дня з кисневим приладом на обличчі.