Норвезький королівський палац повідомив про проблеми зі здоров'ям у королеви Соні

88-річна королева Норвегії Соня в останній момент відмовилася від участі в офіційних заходах через проблеми зі здоров'ям.

Королева Соня

Королева Соня / © Associated Press

Стало відомо з якої причини Її Величність відмовилася від офіційного обіду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Королівському палаці Осло раніше цього тижня.

Соня була змушена в останній момент відмовитися від участі в офіційному заході через непередбачені обставини. Це сталося лише через кілька днів після того, як вона приєдналася до решти членів королівської родини на святкуванні Національного дня Норвегії.

Королева Соня / © Getty Images

Пізніше палац підтвердив, що причиною стала миготлива аритмія, але також відомо, що це не вплине на її майбутні заходи, пише dagbladet.no.

Наступний запланований захід королеви Соні – поїздка до Вестланду з королем Гаральдом V у період з 26 до 28 травня. Палац поки що не підтвердив, чи відбудеться ця поїздка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що здоров'я невістки королеви - кронпринцеси Метте-Маріт погіршилося і вона з'явилася на святкуванні Національного дня з кисневим приладом на обличчі.

