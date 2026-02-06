Норвезький королівський палац випустив офіційну заяву від імені принцеси Метте-Маріт на тлі скандалу з Епштейном

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Дружина майбутнього короля — кронпринца Гокона — зіткнулася з черговою проблемою після того, як стали відомі подробиці її зв’язку з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Кронпринцеса Метте-Маріт вже виступила із заявою, сказавши, що шкодує про дружбу з фінансистом та сексуальним злочинцем, але норвезький народ обурений ситуацією. Палац вирішив також публічно звернутися до підданих.

Ми розуміємо сильну реакцію людей на події останніх днів. Кронпринцеса рішуче дистанціюється від злочинних дій Епштейна. Вона дуже шкодує, що не зрозуміла досить рано, якою людиною він був.

Кронпринцеса хоче розповісти про те, що сталося, і докладніше пояснити свою позицію. Нині вона не може цього зробити. Кронпринцеса перебуває у дуже складній ситуації. Вона сподівається на розуміння, що їй потрібен час, щоб прийти до тями», — йдеться у заяві королівського дому.

Далі опубліковано і заяву кронпринцеси Метте Маріт.

«Я хотіла б висловити глибокий жаль з приводу моєї дружби з Джеффрі Епштейном. Для мене важливо перепросити усіх вас за будь-які розчарування, яких я могла завдати.

Частина листування між мною та Епштейном не відображає тієї людини, якою я хочу бути. Я також перепрошую за ту ситуацію, в яку я поставила королівську родину, особливо короля та королеву», — пише вона.

Нагадаємо, дочка Метте-Маріт — принцеса Інгрід Олександра — написала у себе в Instagram, що буквально «божеволіє» від кризи, з якою зіткнулася норвезька монархія.