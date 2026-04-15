Кронпринцеса Метте-Марит та кронпринц Хокон / © Getty Images

Це була перша поява принцеси після її інтерв'ю про зв'язки з Епштейном. Метте-Маріт, її чоловік кронпринц Гокон та діти – принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре відвідали прийом на честь норвезьких спортсменів Паралімпійських ігор 2026 року в королівському палаці в Осло.

Це була довгоочікувана перша поява кронпринцеси, і вона вперше вийшла на публіку з катетером, підключеним до портативного апарату, який ніс військові помічник позаду, тому що їй потрібна киснева підтримка через проблеми з легенями.

Незабаром після заходу кронпринц Гокон вирушив на захід країни, щоб дізнатися більше про рибальські компанії у Вестнесі та Густадвіку. Однак увага ЗМІ була зосереджена далеко від лосося і набагато більша на поточних проблемах у норвезькій королівській родині.

Як і очікувалося, запитання швидко перейшли до Метте-Маріт, а саме до її стосунків із Джеффрі Епштейном. Коли журналісти запитали Гокона, чи знав він про ці електронні листи до того, як вони стали надбанням громадськості, він дав спонтанну, але дуже показову відповідь. Принц недвозначно заявив, що не читає електронних листів своєї дружини і, більше того, «сподівається, що ніхто їх не читає», - цитує його слова видання vanitatis.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт та їхні діти - принцеса Інгрід Олександра та принц Сверре / © Getty Images

Цією заявою принц не лише відстоює своє право на недоторканність приватного життя у шлюбі, а й намагається дистанціюватися від скандалу, який знову привернув увагу до його найближчого оточення. Коли його запитали, чи знав він про звинувачення проти Епштейна під час їхніх стосунків з Метте-Маріт, Гокон вирішив зберігати стриману мовчанку, уникаючи затягування незручної розмови, яка може завдати шкоди іміджу королівської родини.

Крім цього інциденту, спадковий принц також висловився, цього разу в набагато більш особистому тоні, про здоров'я принцеси. Гокон визнав, що хвороба перестала бути поодиноким випадком і стала частиною її повсякденного життя, пояснивши, що хоча це був складний період, ситуація зараз має більш стабільний вигляд.

Легеневий фіброз, від якого принцеса страждає від 2018 року, анітрохи не зменшується і змушує подружжя змиритися з новою реальністю, в якій вони сподіваються, що принцеса зможе якнайшвидше перенести пересадку легень для покращення свого стану.