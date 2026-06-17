- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 2 хв
Норвезький кронпринц Гокон скасував усі робочі плани через погіршення здоров'я його дружини Метте-Маріт
Дружина майбутнього короля Норвегії потребує термінової пересадки легень.
Стан здоров'я Метте-Маріт знаходиться в один із найскладніших періодів від того часу, як у неї діагностували хронічний легеневий фіброз 2018 року.
5 червня норвезький королівський дім підтвердив, що кронпринцеса включена до списку очікування на пересадку легень — рішення, ухвалене у зв'язку з серйозним погіршенням її стану. Від того часу сім'я зосереджена на її добробуті.
Її чоловік, кронпринц Гокон, і діти, принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус, постійно перебувають поруч із нею, підтримуючи її у цьому важкому процесі.
Стало також відомо, що спадковий принц Гокон повністю переглянув свій офіційний графік. Спадкоємець норвезького престолу планував провести прийом для консулів у Королівському палаці у вівторок вдень, але захід було змінено в останню хвилину. Більше того, це не поодинокий випадок, оскільки інші заходи, заплановані найближчими днями, також було скасовано або скориговано.
За повідомленням палацу, Гокон вирішив тимчасово скоротити свої офіційні обов'язки, щоби проводити більше часу зі своєю дружиною в цей період.
Нагадаємо, також нещодавно стало відомо, що старшого сина Метте-Маріта — Маріуса Хойбі на цьому тижні було засуджено до тюремного ув'язнення на чотири роки за два зґвалтування і напад на його колишню дівчину, але його адвокат планує подати апеляцію.