Норвезький кронпринц Гокон скасував усі робочі плани через погіршення здоров'я його дружини Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Марит та кронпринц Гокон / © Associated Press

Реклама

Стан здоров'я Метте-Маріт знаходиться в один із найскладніших періодів від того часу, як у неї діагностували хронічний легеневий фіброз 2018 року.

5 червня норвезький королівський дім підтвердив, що кронпринцеса включена до списку очікування на пересадку легень — рішення, ухвалене у зв'язку з серйозним погіршенням її стану. Від того часу сім'я зосереджена на її добробуті.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

Її чоловік, кронпринц Гокон, і діти, принцеса Інгрід Олександра і принц Сверре Магнус, постійно перебувають поруч із нею, підтримуючи її у цьому важкому процесі.

Реклама

Стало також відомо, що спадковий принц Гокон повністю переглянув свій офіційний графік. Спадкоємець норвезького престолу планував провести прийом для консулів у Королівському палаці у вівторок вдень, але захід було змінено в останню хвилину. Більше того, це не поодинокий випадок, оскільки інші заходи, заплановані найближчими днями, також було скасовано або скориговано.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

За повідомленням палацу, Гокон вирішив тимчасово скоротити свої офіційні обов'язки, щоби проводити більше часу зі своєю дружиною в цей період.

Нагадаємо, також нещодавно стало відомо, що старшого сина Метте-Маріта — Маріуса Хойбі на цьому тижні було засуджено до тюремного ув'язнення на чотири роки за два зґвалтування і напад на його колишню дівчину, але його адвокат планує подати апеляцію.

Новини партнерів