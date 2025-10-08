ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Норвезький спадковий принц Гокон вперше публічно висловився про діагноз своєї дружини — кронпринцеси Метте-Маріт

Його королівська Високість прокоментував відсутність своєї дружини під час його візиту до США.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт була змушена скасувати поїздку, оскільки проходить у Норвегії реабілітаційний курс для легень. У дружини кронпринца 2018 року діагностували хронічне захворювання легень, і це вплинуло на кількість заходів, у яких вона може взяти участь.

Принц дав інтерв’ю новинному виданню vg.no, в якому заявив:

Кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринц Гокон / © Getty Images

«Завжди приємніше мандрувати разом. Але я думаю, що добре бути тут у будь-якому разі, і я думаю, добре, що вона зараз проходить курс легеневої реабілітації».

Перед початком лікування Метте-Маріт також публічно виступила з заявою:

«Мені треба було зробити це давно, але зараз саме час. Тому я збираюся це зробити. Тому що мені потрібно трохи більше допомоги, ніж раніше, щоб впорюватися з повсякденним життям з легеневим фіброзом».

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Королівський палац Норвегії зробив офіційну заяву щодо майбутньої роботи кронпринцеси:

«Її Королівська Високість кронпринцеса Метте-Маріт від початку жовтня проходитиме місячний курс легеневої реабілітації в Норвегії. Таким чином, кронпринцеса не виконуватиме офіційних доручень у жовтні, але заплановано деякі винятки, наприклад, вечеря для представників Стортінга у Королівському палаці 23 жовтня. Кронпринцеса планує повернутися до своєї офіційної роботи в листопаді».

Нагадаємо, ми писали раніше, що таке легеневий фіброз і чому це невиліковна хвороба.

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт і кронпринц Гокон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie