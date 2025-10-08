Кронпринц Гокон і кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Реклама

Кронпринцеса Метте-Маріт була змушена скасувати поїздку, оскільки проходить у Норвегії реабілітаційний курс для легень. У дружини кронпринца 2018 року діагностували хронічне захворювання легень, і це вплинуло на кількість заходів, у яких вона може взяти участь.

Принц дав інтерв’ю новинному виданню vg.no, в якому заявив:

Кронпринц Гокон / © Getty Images

«Завжди приємніше мандрувати разом. Але я думаю, що добре бути тут у будь-якому разі, і я думаю, добре, що вона зараз проходить курс легеневої реабілітації».

Реклама

Перед початком лікування Метте-Маріт також публічно виступила з заявою:

«Мені треба було зробити це давно, але зараз саме час. Тому я збираюся це зробити. Тому що мені потрібно трохи більше допомоги, ніж раніше, щоб впорюватися з повсякденним життям з легеневим фіброзом».

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Королівський палац Норвегії зробив офіційну заяву щодо майбутньої роботи кронпринцеси:

«Її Королівська Високість кронпринцеса Метте-Маріт від початку жовтня проходитиме місячний курс легеневої реабілітації в Норвегії. Таким чином, кронпринцеса не виконуватиме офіційних доручень у жовтні, але заплановано деякі винятки, наприклад, вечеря для представників Стортінга у Королівському палаці 23 жовтня. Кронпринцеса планує повернутися до своєї офіційної роботи в листопаді».

Реклама

Нагадаємо, ми писали раніше, що таке легеневий фіброз і чому це невиліковна хвороба.