Королева Метте-Маріт / © Getty Images

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Через кілька місяців після того, як випливли нові документи про контакти Метте-Маріт з американським фінансистом, королева знову опинилася в центрі уваги через рішення, яке викликало суперечки в країні.

Норвезький уряд рекомендував їй не з'являтися на засідання комісії, яка розслідує справу Епштейна — позиція, особисто підтримана прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стере, і яка викликала критику з боку політичних лідерів.

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Королева Метте-Маріт / © Getty Images

За повідомленням громадської телерадіокомпанії NRK, 3 листопада голова Верховного суду Олав Гейан-Енгдал звернувся до канцелярії прем'єр-міністра з проханням розглянути питання про наявність будь-яких особливих обставин, які слід врахувати у зв'язку із запитом комісії. Через два тижні відповідь була рішучою: головний радник уряду рекомендував Метте-Маріт відхилити запрошення, заявивши, що її участь «суперечить давній традиції і порушує питання про фундаментальні принципи поділу влади».

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Зрештою, у понеділок, 23 листопада, Верховний суд відхилив запит після оцінки, проведеної урядом.

Рішення ґрунтується на тлумаченні норвезької Конституції та історичних прецедентів монархії. Як пояснила телеканалу NRK Ганні Крістін Г'юксе, керівниця відділу комунікацій канцелярії прем'єр-міністра, від моменту ухвалення Конституції 1814 року не зафіксовано жодного випадку появи членів королівської родини перед урядовою чи парламентською слідчою комісією, пише vanitatis.

Королева Метте-Маріт і король Гокон VIII / © Associated Press

Ця інтерпретація була схвалена Йонасом Гаром Стере і прийнята Королівським домом. Це підтвердила голова відділу комунікацій Гурі Варпе:

«Порада з канцелярії прем'єр-міністра, яку він сам підтримав, полягала в тому, що королева не повинна приймати запрошення, оскільки це суперечило б тлумаченню Конституції. Ми дослухалися до цієї поради».

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Однак, втручання уряду не минулося без критики. Пер-Віллі Амундсен, голова Комітету з контролю та конституційних питань парламенту, поставив під сумнів конституційну інтерпретацію, вказавши на різницю між обов'язковою присутністю та добровільним допитом.

А голова слідчого комітету Амунд Джуве заявив, що Метте-Маріт може надати цінну інформацію для прояснення деяких аспектів справи, і наголосив, що вони, як і раніше, хочуть заслухати її свідчення.

Нагадаємо, що скандал розгорівся після того, як наприкінці січня Міністерство юстиції США опублікувало нові документи, що розкривають листування електронною поштою між Метте-Маріт і Джеффрі Епштейном, що тривало в період від 2011-го до 2014 року. Тодішня спадкова принцеса публічно перепросила за ці стосунки та прокоментувала ситуацію в інтерв'ю телеканалу NRK у березні минулого року. Прем'єр-міністр тепер посилається на цю заяву, стверджуючи, що публічні пояснення королеви вже існують і можуть бути використані у розслідуванні.

Королева Метте-Маріт та її чоловік король Гокон VIII / © Getty Images

Нагадаємо, влітку 2026 року королева перенесла пересадку легень через захворювання на хронічний фіброз легень. До літа 2027 року Метте-Маріт не буде виконувати королівські обов’язки, про що повідомляв раніше палац.

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