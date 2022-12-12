Носила білий, чорний та бежевий: Меган Маркл розповіла, чому не намагалася виділятися у королівській родині

Завдяки серіалу Netflix "Меган і Гаррі" ми дізналися не тільки про те, якою була перша зустріч пари, а й про багато цікавих моментів із життя герцогині Сассекської у Британії.
У документальному фільмі Меган Маркл уперше розповіла про те, чому, коли жила в королівській родині, носиkf одяг переважно нейтральних відтінків.
В інтерв'ю герцогиня Сассекська розповіла, що вона не прагнула виділятися серед решти членів сім'ї і дотримуючись протокола не могла це робити, навіть якби дуже хотіла. Меган каже, що з'являючись на публічному заході, де були й інші члени сім'ї, вона не могла носити такий самий відтінок вбрання, як ті, хто стоїть вище за титулом.
І, зрозуміло, ні за яких обставин не могла носити такий самий колір, в якому цього самого дня і на цьому заході з'являлася королева Єлизавета II. А ми пам'ятаємо, що монархиня полюбляла одягати яскраві пальта практично всіх кольорів веселки і робила це для того, щоб бути поміченою.
Меган же каже, що їй не залишалося нічого, крім того, щоб носити білий, бежевий і чорний кольори. Втім, нам здається, що такі відтінки максимально вдало підкреслювали фігуру герцогині Сассекської.
До того ж, були у Меган і виходи в червоній, зеленій, блакитній і навіть жовтій сукнях. Щось герцогиня трохи забула.
Також у фільмі, нагадаємо, Меган розповіла про те, як відбулася перша зустріч із Кейт та Вільямом і що герцогиню здивувало найбільше.
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