Носила білий, чорний та бежевий: Меган Маркл розповіла, чому не намагалася виділятися у королівській родині

Завдяки серіалу Netflix "Меган і Гаррі" ми дізналися не тільки про те, якою була перша зустріч пари, а й про багато цікавих моментів із життя герцогині Сассекської у Британії.

У документальному фільмі Меган Маркл уперше розповіла про те, чому, коли жила в королівській родині, носиkf одяг переважно нейтральних відтінків.

Меган, герцогиня Сассекська та принц Гаррі під час платинового ювілею королеви / Фото: Associated Press

В інтерв'ю герцогиня Сассекська розповіла, що вона не прагнула виділятися серед решти членів сім'ї і дотримуючись протокола не могла це робити, навіть якби дуже хотіла. Меган каже, що з'являючись на публічному заході, де були й інші члени сім'ї, вона не могла носити такий самий відтінок вбрання, як ті, хто стоїть вище за титулом.

І, зрозуміло, ні за яких обставин не могла носити такий самий колір, в якому цього самого дня і на цьому заході з'являлася королева Єлизавета II. А ми пам'ятаємо, що монархиня полюбляла одягати яскраві пальта практично всіх кольорів веселки і робила це для того, щоб бути поміченою.

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі з королевою Єлизаветою II / Фото: Associated Press

Меган же каже, що їй не залишалося нічого, крім того, щоб носити білий, бежевий і чорний кольори. Втім, нам здається, що такі відтінки максимально вдало підкреслювали фігуру герцогині Сассекської.

Стиль Меган Маркл / Фото: Associated Press

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Фото: Associated Press

До того ж, були у Меган і виходи в червоній, зеленій, блакитній і навіть жовтій сукнях. Щось герцогиня трохи забула.

Герцогиня Кембриджська та герцогиня Сассекська, Різдво у Сандрінгемі, 2018 рік / Фото: Getty Images

Герцогиня Сасекська Меган / Фото: Associated Press

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Сасекська та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Також у фільмі, нагадаємо, Меган розповіла про те, як відбулася перша зустріч із Кейт та Вільямом і що герцогиню здивувало найбільше.

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