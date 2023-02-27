Носила білизняні топи: несподіваний образ Кейт Міддлтон, в якому сьогодні її вже не побачиш

Коли Кейт було 23 роки, вона ще не була членом британської королівської родини і носила речі, які носять звичайні британки в такому віці.
Ми знайшли цей рідкісний знімок майбутньої принцеси Уельської в білому білизняному топі, який Міддлтон тоді одягла зі світлими джинсами з низькою посадкою і плетеним поясом. На шиї дівчина мала золотий ланцюжок з підвіскою, а у вухах мініатюрні сережки.
Це фото було зроблено перед випускною церемонією у Сент-Ендрюському університеті, де Кейт здобула ступінь з історії мистецтв. В університеті вона навчалася разом із принцом Вільямом і, власне, там же почалася їхня історія кохання.
Ми розповідали вам вже про те, яким був стиль Кейт Міддлтон до знайомства з принцом Вільямом.
І немає сумнівів у тому, що він сильно змінився останніми роками, особливо коли Кейт здобула новий титул і стала принцесою Уельською.
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