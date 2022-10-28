Носила Діана і носить Кейт: який вигляд має унікальне кольє королеви Єлизавети II

Ювелірна скринька монархині величезна і після смерті Єлизавети II вона дістанеться іншим дамам королівської родини. Насамперед прикраси королеви носитимуть – королева Камілла та принцеса Уельська, Кетрін.

Було у монархині унікальне кольє, яке ще за її життя вона позичала лише двом королівським невісткам – принцесам Уельським – Діані та Кетрін.

Це чотирирядне японське перлинне кольє-чокер Four Row із центральною діамантовою застібкою вигнутої форми. Як пише express.co.uk, за словами ювеліра Crown Garrard, королева замовила його з набору "найкращих культивованих перлин, подарованих їй японським урядом".

Єлизавета II сама замовила кольє, використовуючи перли з власної колекції, яку вона отримала в подарунок з Японії 1975 року. Через сім років намисто виготовили і вперше монархиня одягла його 1982 року.

Королева Єлизавета II у кольє з діамантами та перлами з чотирьох ниток на бенкеті в Бангладеш, 16 листопада 1983 року / Фото: Associated Press

Найвідоміша фотографія Єлизавети II у цьому кольє була зроблена в Бангладеш під час королівського туру 1983 року.

Також читайте Прикраса за 56 тисяч доларів: який вигляд має улюблений чокер королеви Камілли

Також Єлизавета одягала це розкішне намисто 1990-х роках і з'явилася у ньому на вечері на честь 70-річчя колишньої прем'єр-міністерки Великої Британії Маргарет Тетчер у Лондоні 1995 року.

1982 року королева позичала прикрасу своїй невістці принцесі Уельській, Діані. Вона одягала її на державний банкет у палаці Гемптон-Корт у поєднанні з тіарою "Вузлики кохання". Банкет був влаштований королевою Беатрікс та принцом Нідерландів Клаусом у палаці Гемптон-Корт під час візиту нідерландської королівської родини до Великої Британії.

Принцеса Діана, 1982 рік / Фото: Getty Images

На принцесі Уельській Кетрін чокер вперше був помічений 2017 року, вона одягала його з нагоди 70-річчя весілля королеви з принцом Філіпом.

Принцеса Кейт на похороні принца Філіпа, 2021 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська у чокері королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

2021 року в цій прикрасі Кейт з'явилася на похороні принца Філіпа. А у вересні 2022-го знову одягла її вже на державний похорон самої Єлизавети II.

Принцеса Уельська на похороні королеви Єлизавети II, 2022 рік / Фото: Associated Press

Читайте також: