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Носила глибоке декольте: пікантний лук Кейт Міддлтон, в якому вона одного разу вийшла у світ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Носила глибоке декольте: пікантний лук Кейт Міддлтон, в якому вона одного разу вийшла у світ

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

До того, як Кейт Міддлтон стала нареченою принца Вільяма, її стиль був не таким прекрасним, яким ми бачили його потім або бачимо його вже зараз, майже через дванадцять років після їхнього весілля.

Ми вже показували вам одне фото образу Кейт, де вона зображена в білизняному топі. Зараз такі речі принцеса не носить або носить топи поверх яких обов'язково одягає жакет.

Кейт Міддлтон / © Getty Images
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

А цей кадр було зроблено, коли Кейт Міддлтон 2006 року відвідувала вечірку у Bluebird з нагоди відкриття магазину у Bluebird у Лондоні. Одягнена того дня Кетрін була в сукню міді в квітковий принт, яка на декольте була прикрашена білим мереживом, а на поділі були рюші. Поверх сукні Кейт одягла світло-рожевий короткий жакет, а на грудях вона мала золотий ланцюжок з кулоном. На плечі висіла бузкова сумка, на обличчі був легкий макіяж, а волосся розпущене.

Кейт Міддлтон / © Getty Images
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Від того часу Кетрін стала мати значно гарніший вигляд і це не лише заслуга її стилістів, а й косметологів. Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з королівських осіб вдавався до послуг пластичних хірургів і які "уколи краси" робив, щоб мати молодший вигляд.

Кейт Міддлтон та принц Вільям / © Getty Images
Кейт Міддлтон та принц Вільям / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
2762
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