Носила каблучку і робила манікюр: який вигляд мала королева Летиція в день заручин із принцом Феліпе

7 серпня 1999 року Летиція вийшла заміж за Алонсо Герреро Переса, свого шкільного вчителя літератури, з яким вона зустрічалася 10 років. Шлюб був зареєстрований лише в мерії та закінчився розлученням 2000 року.

А 2003 року іспанський королівський палац оголосив про заручини принца Феліпе з журналісткою Летицією Ортіс Рокасолано. Оскільки перший шлюб Летиції був не церковним, Католицька церква не заперечувала проти її весілля з принцом Астурійським.

У день заручин Летиція з'явилася на публіці в білому штанному костюмі і чорних замшевих туфлях-човниках на шпильках. Феліпе подарував своїй нареченій каблучку з білого золота, а Летиція вручила Феліпе запонки з білого золота із сапфірами та книжку класика іспанської літератури Маріано Хосе де Ларрі "Паж короля Енріке Слабого".

Летиція Ортіс Рокасолано та спадковий принц Феліпе / Фото: Getty Images

Потім Феліпе та Летиція взяли участь у пресконференції для 250 журналістів із понад 10 країн світу. Після заручин Летиція переїхала до палацу Сарсуела.

На пальці у Летиції засяяла гарна каблучка з білого золота, а її нігті були нафарбовані світлим лаком. Що примітно, через двадцять років після дня заручин королева Летиція перестала носити цю каблучку, а також давно не покриває нігті лаком. Навіть прозорим.

Летиція Ортіс Рокасолано / Фото: Getty Images

Нагадаємо, ми неодноразово публікували фото та показували, як королева Летиція нехтує манікюром.

Каблучка Летиції Ортіс / Фото: Getty Images

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