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Носила кардиган з хутряним оздобленням: згадуємо улюблене тепле вбрання Жаклін Кеннеді з 70-х

Носила кардиган з хутряним оздобленням: згадуємо улюблене тепле вбрання Жаклін Кеннеді з 70-х

Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Її не раз фотографували у цьому теплому виробі під час прогулянок та відвідування заходів.

Стиль Жаклін Кеннеді — колишньої першої леді США — протягом багатьох років вважається канонічним. Однак до уваги варто брати не лише вбрання, яке вона носила мешкавши в Білому домі, а й те, що вибирала, коли переїхала до Нью-Йорка. У гардеробі цієї жінки було багато штанних костюмів, тренчів, базового повсякденного вбрання.

Але була у Жаклін ще одна особливість — коли їй подобалася якась річ, то вона купувала її одразу у кількох кольорах. Одним із таких універсальних вбрань у її гардеробі став кардиган від Saint Laurent.

Кардиган був з великою в'язкою косами, застібався на ґудзики, а на комірі його прикрашало хутряне оздоблення.

Жаклін Кеннеді / © Getty Images
Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

У неї ця річ була у двох кольорах – коричневому та чорному. Носила вона його зазвичай у поєднанні із штанами та сорочками.

Жаклін Кеннеді / © Getty Images
Жаклін Кеннеді / Фото: Getty Images

Річ настільки універсальна, що актуальна і сьогодні. Подібні кардигани можна побачити в деяких колекціях сучасних брендів, але вже, звичайно ж, без натурального хутра.

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