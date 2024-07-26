Носила кольорові колготи і любила джемпера: який вигляд мала принцеса Діана під час роману з Чарльзом

До зустрічі зі спадкоємцем британського престолу леді Діана Спенсер жила у своїй квартирі в Лондоні з двома подругами і була не обтяжена увагою папараці.
19-річна леді Діана на цьому фото зазнімкована біля своєї лондонської квартири на Колегерн-Корті. Це якраз той період її життя, коли преса дізналася про те, що в неї роман із принцом Уельським і почала переслідувати дівчину всюди.
Як бачите, молода Діана мала тоді досить стильний вигляд, на ній був зелений джемпер, під ним біла блузка, картата спідниця міді, зелені колготи і шкіряні туфлі. На плечі дівчина була бежево-коричнева сумка, на шиї золотий ланцюжок з ініціалом першої літери її імені "D" і сережки у вухах. Також у Діани були нафарбовані блакитними тінями повіки та була її фірмова зачіска.
Раніше ми показували вам інші образи майбутньої принцеси, в яких вона з'являлася на роботі в дитячому садку, де в той період працювала помічницею.
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