Носила кольорові колготи і любила джемпера: який вигляд мала принцеса Діана під час роману з Чарльзом

До зустрічі зі спадкоємцем британського престолу леді Діана Спенсер жила у своїй квартирі в Лондоні з двома подругами і була не обтяжена увагою папараці.

19-річна леді Діана на цьому фото зазнімкована біля своєї лондонської квартири на Колегерн-Корті. Це якраз той період її життя, коли преса дізналася про те, що в неї роман із принцом Уельським і почала переслідувати дівчину всюди.

Як бачите, молода Діана мала тоді досить стильний вигляд, на ній був зелений джемпер, під ним біла блузка, картата спідниця міді, зелені колготи і шкіряні туфлі. На плечі дівчина була бежево-коричнева сумка, на шиї золотий ланцюжок з ініціалом першої літери її імені "D" і сережки у вухах. Також у Діани були нафарбовані блакитними тінями повіки та була її фірмова зачіска.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам інші образи майбутньої принцеси, в яких вона з'являлася на роботі в дитячому садку, де в той період працювала помічницею.

Принцеса Діана, 1980 рік, Лондон / Фото: Getty Images

Леді Діана Спенсер бере свого юного підопічного Патріка Робінсона на його щоденну прогулянку до лондонського району Ітон-сквер, листопад 1980 року / Фото: Getty Images

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