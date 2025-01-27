Носила коротке каре: рідкісні кадри Меланії Трамп у дитинстві, зроблені ще у Словенії

На цьому архівному фото видно, що свій шлях у моделінг вона починала з раннього віку.

20 січня Меланія Трамп, після інавгурації її чоловіка на пост президента, стала вдруге першою леді США. За багаторічну історію цієї країни вона є лише другою емігранткою, яка носить це звання. Першою була Луїза Адамс, яка народилася в Лондоні, дружина президента Джона Квінсі Адамса.

Меланія Трамп (друга справа) / Фото: Getty Images

Меланія, якій зараз 54 роки, народилася 1970 року у Словенії, у місті Ново-Место. На цьому архівному фото, зробленому 1977 року, в Раденцях, вона на сцені друга праворуч.

Бувши дитиною Меланія, брала участь у показах Jutranjka — текстильної фабрики, на якій працювала її мама Амалія Кнавс. Жінка малювала ескізи вбрання для своєї дочки.

Меланія Трамп (у центрі) / Фото: Getty Images

Меланію як модель відкрив словенський модний фотограф Стані Єрко, коли їй було шістнадцять. Тоді вона хотіла стати модельєркою, а не моделлю. У міру розвитку своєї модельної кар'єри вона подорожувала у пошуках роботи моделлю і в результаті опинилась у Нью-Йорку, де у 1998 року зустріла свого чоловіка Дональда Трампа. Їхнє розкішне весілля відбулося 22 січня 2005 року в церкві Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч, Флорида. На нареченій була дуже дорога сукня від Christian Dior.

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