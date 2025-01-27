Носила коротке каре: рідкісні кадри Меланії Трамп у дитинстві, зроблені ще у Словенії

На цьому архівному фото видно, що свій шлях у моделінг вона починала з раннього віку.
20 січня Меланія Трамп, після інавгурації її чоловіка на пост президента, стала вдруге першою леді США. За багаторічну історію цієї країни вона є лише другою емігранткою, яка носить це звання. Першою була Луїза Адамс, яка народилася в Лондоні, дружина президента Джона Квінсі Адамса.
Меланія, якій зараз 54 роки, народилася 1970 року у Словенії, у місті Ново-Место. На цьому архівному фото, зробленому 1977 року, в Раденцях, вона на сцені друга праворуч.
Бувши дитиною Меланія, брала участь у показах Jutranjka — текстильної фабрики, на якій працювала її мама Амалія Кнавс. Жінка малювала ескізи вбрання для своєї дочки.
Меланію як модель відкрив словенський модний фотограф Стані Єрко, коли їй було шістнадцять. Тоді вона хотіла стати модельєркою, а не моделлю. У міру розвитку своєї модельної кар'єри вона подорожувала у пошуках роботи моделлю і в результаті опинилась у Нью-Йорку, де у 1998 року зустріла свого чоловіка Дональда Трампа. Їхнє розкішне весілля відбулося 22 січня 2005 року в церкві Bethesda-by-the-Sea в Палм-Біч, Флорида. На нареченій була дуже дорога сукня від Christian Dior.
Читайте також:
- У всьому винні її туфлі: Трамп розповів, що перша леді відчувала дискомфорт на інавгурації
- Український слід в образі Меланії Трамп: перша леді одягла особливу прикрасу
- Наймодніша перша леді: які бренди вибирала Меланія Трамп за минулої каденції чоловіка