Носила мінісукню винного відтінку: згадуємо ефектний та яскравий образ принцеси Діани від Valentino

Винний — один із наймодніших відтінків 2024 року, в якому багато брендів випустили аксесуари, сукні та верхній одяг. Також цікавим трендом холодного сезону стали колготки такого відтінку. Однак до того, як у світі моди заговорили про все це, принцеса Діана демонструвала майстер-клас не лише, як носити марсала, а й як поєднувати таку сукню з кольоровими колготками.

У листопаді 1992 року принцеса Уельська відвідала захід Пола Маккартні у Парижі. Тоді знаменита королівська особа з'явилася на публіці не в британському бренді, а вбрання італійського Модного дому Valentino. На Діані була мінісукня верхня частина якого була з оксамиту та з широким фестончастим вирізом, а спідниця виконана з квіткового мережива. Вбрання швидше за все було пошите для Діани на індивідуальне замовлення. Модель сукні заснована на колекціях Haute Couture осінь-зима 1991 та Ready-To-Wear весна-літо 1992.

Принцеса доповнила вбрання парою сережок з діамантами, рубінами та перлами. Каплеподібні перлини були весільний подарунок і вона їх вставила в ці сережки. Також вона носила того вечора колготки у колір вбрання та сатинові туфлі на підборах. У руці вона мала невеликий клатч-конверт.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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