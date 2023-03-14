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Носила не лише яскраві пальта: рідкісний вихід королеви Єлизавети II у штанях

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Носила не лише яскраві пальта: рідкісний вихід королеви Єлизавети II у штанях

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Вже півроку минуло від моменту смерті королеви Єлизавети II. Вона запам'яталася людям не лише як монархиня, яка перебувала на троні понад 70 років.

Королева Єлизавета II не любила бути в центрі уваги, але її обов'язок зобов'язував робити так, щоб залишатися завжди помітною. Саме з цієї причини гардероб Її Величності ряснів різним кольоровим вбранням.

Стиль королеви Єлизавети II / © Associated Press
Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II носила переважно сукні та пальта. І дуже любила монохромні образи. Її невістка королева Камілла тепер часто повторює такі луки. Однак, бували у Єлизавети II іноді й виходи у штанях, хоча і рідкісні.

На фото Її Величність зображена в гавані Скрабстера 2 серпня 2010 року в Шотландії. Королева та герцог Единбурзький тоді разом із королівською родиною вирушили в десятиденний круїз, щоб відсвяткувати 60-річчя королівської принцеси Анни.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

На Єлизаветі того дня було коротке баклажанове пальто, чорні вовняні штани зі стрілками, а також туфлі на шнурівці та хустка в принт соняшників на голові. У руках королева несла сумку від Launer, а її губи були нафарбовані помадою.

Нагадаємо, раніше ми показували вам образ королеви Єлизавети II у кумедному тренчі-розлітайці, коли Її Величність відвідувала Дербі.

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Дата публікації
Перегляди
764
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