Носила не лише яскраві пальта: рідкісний вихід королеви Єлизавети II у штанях

Вже півроку минуло від моменту смерті королеви Єлизавети II. Вона запам'яталася людям не лише як монархиня, яка перебувала на троні понад 70 років.

Королева Єлизавета II не любила бути в центрі уваги, але її обов'язок зобов'язував робити так, щоб залишатися завжди помітною. Саме з цієї причини гардероб Її Величності ряснів різним кольоровим вбранням.

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II носила переважно сукні та пальта. І дуже любила монохромні образи. Її невістка королева Камілла тепер часто повторює такі луки. Однак, бували у Єлизавети II іноді й виходи у штанях, хоча і рідкісні.

На фото Її Величність зображена в гавані Скрабстера 2 серпня 2010 року в Шотландії. Королева та герцог Единбурзький тоді разом із королівською родиною вирушили в десятиденний круїз, щоб відсвяткувати 60-річчя королівської принцеси Анни.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

На Єлизаветі того дня було коротке баклажанове пальто, чорні вовняні штани зі стрілками, а також туфлі на шнурівці та хустка в принт соняшників на голові. У руках королева несла сумку від Launer, а її губи були нафарбовані помадою.

Нагадаємо, раніше ми показували вам образ королеви Єлизавети II у кумедному тренчі-розлітайці, коли Її Величність відвідувала Дербі.

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