Носила не тільки "вулик" на голові: якою була зачіска принцеси Анни в молодості

Королівська принцеса Анна майже все життя носить ту саму зачіску. Але в молодості все ж таки іноді експериментувала з образами.

Її улюблена зачіска — вулик, з якою дочка королеви Єлизавети II з'являється на публіці рік у рік.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Але ми знайшли кілька фотографій Її Високості в юні роки, коли вона носила розпущене волосся.

На цьому знімку Анну знято з її батьком принцом Філіпом на борту яхти Yeoman XVI під час Тижня Кауса. У неї розпущене волосся, хоч і зачесане назад у високу об'ємну зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Тоді у 70-х принцесу Анну часто можна було побачити саме з такою зачіскою. Це фото було зроблено 14 квітня 1970 року у Мельбурні. Тоді принцеса Анна залишала місто у бік Брісбена, ще одного етапу туру королівської родини Австралією.

Принц Чарльз та принцеса Анна / Фото: Getty Images

А тут принц Чарльз, принцеса Анна та Тріша Ніксон присутні на вечері у Білому домі під час дводенного візиту британського принца та принцеси до Сполучених Штатів 19 липня 1970 року у Вашингтоні. Тут 20-річна Анна також постала з розпущеним волоссям, кілька пасм яких закололо шпилькою ззаду.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд мала одна з найбільш провокаційних суконь принцеси Анни.

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