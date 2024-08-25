Носила підбори та гарні сукні: який вигляд мала Меланія Трамп під час вагітності

Меланії Трамп — третій дружині скандального мільйонера та політика Дональда Трампа — зараз 54 роки. З чоловіком вона одружена вже 19 років і виховує єдиного їхнього спільного сина — Беррон, якому зараз 18 років.

Під час вагітності Меланія активно відвідувала різноманітні заходи, червоні доріжки та зустрічі. Меланія носила дизайнерські сукні, підбори, робила улюблене укладання та макіяж. Поки живіт не став дуже великим, майбутню матір, якій тоді було 35 років, можна було побачити у світському суспільстві досить часто.

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Меланія Трамп / Фото: Getty Images

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Проте, згідно з The Mirror, Трамп не був присутнім під час народження своєї меньшої дитини. А ось сама Меланія активно готувалася до вагітності, найняла няню на повний робочий день, щоб їй допомагали з немовлям, та облаштовувала дім.

Також, зважаючи на все, жодних особливих змін у поведінці чоловіка, якому на той момент було 59 років, вона не очікувала, оскільки в одному з коментарів перед народження дитини сказала: "Я не чекаю, що він ходитиме П'ятою авеню з візочком". Стать дитини вони теж спеціально не дізнавалися. Беррон був першою дитиною Меланії та п'ятою для Дональда. Більше дітей вони не завели. Ходили чутки, що нібито Трамп поставив Меланії умову, що після пологів вона має повернути собі колишню форму. Однак якось на запитання журналіста про ще одну дитину він сказав: "Ми насправді не думаємо про народження ще дітей".

Беррон Трамп із батьками / Фото: Associated Press

Беррон народився 20 березня 2006 року. Нині він дуже схожий на свого батька. На публіці молодший син політика з'являється дуже рідко.

Беррон Трамп із батьками / Фото: Associated Press

Беррон Трамп / Фото: Associated Press

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