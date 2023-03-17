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Носила прозорі сукні: рідкісний вихід королеви Єлизавети ІІ (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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783
Час на прочитання
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Носила прозорі сукні: рідкісний вихід королеви Єлизавети ІІ (фото)

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Її Величність королева Єлизавета II все життя і довгі 70 років свого царювання демонструвала на публіці образи, що дуже запам'ятовуються.

В останні роки життя монархиня любила сукні в квітковий принт та однотонні, але неодмінно яскравих кольорів пальта. Мати яскравий вигляд Єлизаветі II було необхідно для того, щоб бути поміченою у натовпі на будь-якому заході, де б вона не з'явилася.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press
Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / © Getty Images
Королева Єлизавета II на весіллі Кейт та Вільяма, 2011 рік / Фото: Getty Images

Коли королева була молодша, вона носила сукні і більш приглушених відтінків. Любила білі та молочно-білі вбрання або ніжно-рожеві. А бувало навіть виходила у світ у напівпрозорих сукнях.

Саме це фото було зроблено, коли Її Величність прямувала на банкет у фінській резиденції в Лондоні, влаштований президентом і місіс Ахтісаарі з Фінляндії. На королеві була ніжно-рожева сукня з прозорими рукавами і розшита паєтками. До вбрання королева тоді підібрала сріблясту сумку і такі самі туфлі на підборах. Вона була в білих рукавичках, а на її зап'ястях було по кілька дорогоцінних браслетів. Також кольє з каменів виблискувало на шиї, а у вухах – сережки.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як королева Камілла відвідала Челтнемський фестиваль, куди приїхала в брошці своєї покійної свекрухи.

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Дата публікації
Перегляди
783
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