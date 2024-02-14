Носила серце на шиї: який вигляд мало особливе кольє принцеси Діани

Це було лаконічне кольє, подароване принцесі Уельській її чоловіком Чарльзом.

Подарунок Чарльз зробив дружині на честь народження їхнього первістка — принца Вільяма в червні 1982 року. Це було діамантове кольє із серцем із жовтих діамантів.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Принцеса Діана носила прикрасу на благодійному концерті в Уельсі у жовтні 1982 року. А також одягала його кілька разів для офіційних портретів принца Вільяма і на його хрещення 1982 року у Білій вітальні Букінгемського палацу, пише Daily Mail.

У ньому ж принцеса Уельська з'явилася на похороні принцеси Монако Грейс.

Принцеса Діана на похороні принцеси Монако Грейс / Фото: Getty Images

Нинішня принцеса Уельська Кетрін – дружина принца Вільяма – теж має прикрасу з серцем. Це золоте кольє від Laura Lombardi з підвіскою у формі серця вартістю 235 фунтів стерлінгів (295 доларів). У ній Кетрін з'явилася у студії Radio 1 у рамках Всесвітнього дня психічного здоров'я у жовтні 2022 року.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, друга дружина короля Чарльза — королева Камілла — теж може похизуватися красивою дорогоцінною прикрасою у формі серця.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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