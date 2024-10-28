Носила синій та білий: експертка розповіла, чому королева Камілла обирала вбрання цих кольорів у турі

Під час свого королівського туру Австралією та Самоа королева Камілла часто носила синьо-білі вбрання, що несе в собі потужний посил, вважає експертка у галузі моди.

Їхній тур з королем Чарльзом тривав одинадцять днів і щоразу Камілла з'являлася на публіці в білих, ніжно-рожевих або синьо-блакитного відтінку вбраннях. Переважно це були сукні-міді її улюбленої дизайнерки Fiona Claire чи вбрання від Anna Valentine.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Консультантка з іміджу Франческа Кейрнс пояснила, що королева Камілла перебуває в "літньому" кольоровому сезоні, що характеризується "м'якими, прохолодними кольорами". Вибір Її Величності синього та білого під час королівського туру добре поєднується, демонструючи її "природну елегантність".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз III в Австралії / Фото: Associated Press

В ексклюзивному інтерв'ю Express.co.uk Франческа сказала: "З точки зору стилю Камілла випромінює впевненість та витонченість. Її вбрання часто поєднують сучасні тенденції з класичними елементами, що робить її образ одночасно модним та позачасовим".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

До того ж, експертка вважає, що кожен відтінок відмінно поєднується з кольором обличчя королеви. "Поєднання синього та білого традиційно означає довіру, відданість і світло. Воно відображає спокійну, але авторитетну присутність, яка пасує її королівській ролі".

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз в Австралії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, чому королева Камілла носить вбрання королівського синього кольору.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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