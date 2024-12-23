Носила спідниці, принти та стримані сукні: згадуємо образи Меган Маркл 2024 року

Це невеликий путівник вбраннями герцогині.
На відміну від принцеси Кейт, яка практично не виходила 2024 року на публіку через хворобу, герцогиня Сассекська частіше тіішила королівських шанувальників. Дружина принца Гаррі неодноразово відвідувала світські заходи, презентації і навіть вирушила з чоловіком у невеликий тур до іншої країни та відвідала підготовку до Invictus Games.
Оскільки рік добігає кінця, пропонуємо згадати всі образи американки, яка заволоділа серцем британського принца.
23 січня
Меган і принц Гаррі відвідали разом прем'єру фільму "Боб Марлі: Одне кохання", яке відбулося на Ямайці. Герцогиня тоді одягла чорне вбрання, що складалося з топу на тонких бретельках і пишної спідниці від Carolina Herrera, яку пошили спеціально для неї на замовлення.
14-16 лютого
Пара провела цей час у Канаді, де відбувалася підготовка до Invictus Games, які відбудуться 2025 року. Меган за цей час продемонструвала кілька теплих образів від різних брендів.
На Меган була молочна куртка від Calvin Klein та шапка Burberry.
У цьому луку вона одягла коротку куртку від Hermes.
Також Меган носила пальто від Sentaler.
8 березня
Меган відвідала штат Техас, де взяла участь у конференції. У той день на ній був набір від Giuliva Heritage, який вона носила в поєднанні з бабушами від Valentino.
12 квітня
Меган та принц Гаррі відвідали благодійний турнір Royal Salute Polo Challenge. На герцогині була гарна сукня від Heidi Merrick, яку вона носила у поєднанні з туфлями від Aquazzura та сумкою від Valentino.
10-11 травня
Цей час пара провела у Нігерії. У цій африканській країні колишня акторка демонструвала різні образи і прикраси.
Зокрема Меган продемонструвала довгу бежеву сукню від Heidi Merrick, яку носила в поєднанні з сережками від Lanvin.
Вона носила і світлі костюми, як, наприклад, її образ від Altuzarra. Доповнила вона лук тоді туфлями від Manolo Blahnik.
Також Меган продемонструвала білу просту сукню від бренду St. Agni, яку доповнила сережками від Dior.
Більш креативним вибором стало вбрання з тропічним принтом від Johanna Ortiz.
Яскраво і водночас елегантним було поєднання білої блузи від Carolina Herrera та синьої спідниці в африканському стилі від Funmi Ajila.
Її сукня з американською проймою та декольте була не менш оригінальною. Вбрання було від Johanna Ortiz.
Найяскравішими образами герцогині стали дві красиві сукні — жовта від Carolina Herrera і червона з приголомшливим подолом від Orire.
11 липня
Елегантна герцогиня одягла сукню від Oscar de la Renta на церемонію премії ESPY.
14-15 серпня
Ці дні пара провела у Колумбії. Меган знову сяяла, коли демонструвала нові вбрання та бренди. Зокрема, вона носила синій костюм від Veronica Beard у поєднанні зі слінгбеками від Manolo Blahnik.
Взяла з собою в поїздку американка також жакет від Loro Piana, взуття Chanel та сережки-метелики своєї свекрухи принцеси Діани.
Її улюблене поєднання – світла сорочка та яскрава спідниця. Для одного із заходів Меган обрала бренди Giuliva Heritage та Juan De Dios.
А ось її сукня від Johanna Ortiz викликала багато обговорень, проте герцогиня мала в ній чудовий вигляд. До речі, поєднала вона її з кольє від Cartier.
Потім Меган одягла коричневий лук, в якому поєднала сорочку від Victoria Beckham та оригінальні шовкові штани.
У межах своєї насиченої програми пара знову вийшла у світ і на Меган цього разу були зовсім протилежні образи. Біле вбрання з топом і легкою спідницею з льону, а також оригінальний комплект від Johanna Ortiz.
18 серпня
Вона одягла на захід білий топ без рукавів від Mango та яскраву спідницю від Silvia Tcherassi.
Пара з'явилася на музичному фестивалі і на герцогині була зелена сукня у білий принт від Andres Otalora.
2 жовтня
Герцогиня Сассекська з'явилася на заході у білих штанах та блакитній сорочці, які доповнила туфлями від Manolo Blahnik.
5 жовтня
Меган одягла улюблену червону сукню від Carolina Herrera і вийшла у світ. Вбрання стало дуже обговорюваним.
14 листопада
Меган одягла на вечірку чорні топ та штани від Khaite Prim. Захід відбувся у Каліфорнії.
28 листопада
Вона обожнює водолазки і знову вибрала одну з них для світського виходу. На Сассекській було бежеве вбрання та її улюблені золоті прикраси.
4 грудня
Це була остання поява Меган на публіці 2024 року. Вона відвідала галавечір у Лос-Анджелесі у довгій чорній сукні зі шлейфом.
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