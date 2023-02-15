Носила тренч поверх пальта: кумедний лук королеви Єлизавети II, який ви не бачили раніше

За довгі 70 років царювання на престолі королева Великої Британії сотні тисяч разів була заскочена на камери фотографів.

Сьогодні хочемо показати вам один із її кумедних образів у плащі-розлітайці або як зараз його називають тренчі. Знімок був зроблений у березні 2003 року, тоді Її Величності було 77 років (загалом на три роки більше, ніж її старшому синові та нинішньому королю Чарльзу III).

Того дня монархиня відвідала Велику військову гоночну зустріч – це національний захід з мисливських перегонів, а приїхала вона туди, щоби представити скульптуру своєї матері Єлизавети Боуз-Лайон.

Королева одягла цей кумедний плащ поверх синього пальта, бо того дня погода була дощовою. Взута вона була у високі чорні чоботи на невисоких підборах, а в руках тримала прозору парасольку-тростину. Незмінним у її образі аксесуаром був капелюх, підібраний до тону пальта, звичайно. Рожева помада на губах та улюблені перлинні сережки у вухах завершували образ.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували вам ще один образ королеви Єлизавети II у тренчі. У такому кумедному аутфіті монархиня приїжджала на Епсомське Дербі 6 червня 1990 року.

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